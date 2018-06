​VIDEO IBM a prezentat un computer care dezbate diverse teme în discuții cu oamenii

Șase ani a lucrat IBM la proiectul Debater și acum a fost făcută prima demonstrație publică, Debater purtând o discuție argumentată cu doi oameni. Sistemul este capabil să asculte un argument, să-l analizeze, să se documenteze apoi din milioane de surse și apoi să aducă un contra-argment.









În ultimii ani computerele au devenit tot mai bune în a recunoaște fotografii și fețe. dar și în traduceri instantanee, însă înțelegerea unei discuții între oameni și un răspuns la acea discuție reprezintă încă o mare problemă.

Sistemul Debater a fost gândit să poarte discuții pe aproximativ 100 de teme: în deschiderea demonstrației a ținut o prezentare de 4 minute, a ”ascultat” apoi argumentele oamenilor cu care dezbătea și apoi computerul a răspun și a făcut un sumar al poziției sale.









Înțelegerea limbajului uman natural este un procede complex pentru un computer, acesta trebuind să folosească diverse sisteme pentru a trece de felurite obstacole. Un sistem trebuie să identifice informațiile care constituie o tabără a unei dezbateri și un alt sistem va genera textul cu care vor fi combătute argumentele interlocutorilor.

Ținta IBM este să construiască un computer capabil să interacționeze cu oamenii la fel cum oamenii interacționază între ei.Sistemul IBM este mult mai complex decât aplicații cunoscute precum Google Assistent, prin faptul că nu se limitează la comenzi simple. Pe de altă parte, un sistem precum Debater este greu de construit, costă foarte mult și este departe de a fi perfect.Una dintre temele de la dezbaterea publică a fost explorarea spațiului, computerul pledând pentru subvenționarea din surse guvernamentale. ”Să subvenționezi explorările spațiale este ca și când ai investi în anvelope foarte bune. Nu este amuzant să dai bani în plus, dar știi că, atât tu, cât și ceilalți de pe șosea vor fi mai în siguranță”, a fost unul dintre argumentele computer-ului.Cei de la IBM spun că nu sunt planuri ca Project Debater să devină un produs comercial, însă experiența va putea fi folosită de către avocați sau în alte domenii, pentru ca oamenii să ia decizii mai bune, fiind mai informați.Debater arată că există încă mari limitări ale computerelor în comparație cu oamenii. ”Oamenii sunt mai buni la folosirea limbajului mai expresiv, mai original. Vin cu experiența lor pentru a-și susține opinia. Mașinile nu trăiesc în lumea reală și nu au o viață de la care să se inspire”, spune Dario Gil, vicepreședintele IBM pe cercetări din inteligență artificială.Surse; The New York Times, ABC News