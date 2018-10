Jocul video care folosește recunoașterea facială pentru a verifica vârstele

Unul dintre cele mai populare jocuri video din China testează utilizarea recunoașterii faciale pentru a verifica vârstele utilizatorilor, potrivit BBC. Creatorul jocului Honour of Kings, Tencent, a anunțat această schimbare la sfârșitul săptămânii trecute. Aplicația mobilă se aseamănă cu League of Legends și pune jucătorii unul împotriva celuilalt în bătălii online multiplayer stabilite într-o lume fantezie.Sub presiunea autorităților locale, Tencent a introdus restricții în iulie 2017 pentru a limita accesul persoanelor sub 12 ani până la o oră de joc pe zi și de la 13 la 18 ani până la maximum două ore. Luna trecută, compania a adăugat un sistem de înregistrare reală pentru a încuraja jucătorii să respecte regulile.Testul de recunoaștere a feței pare a fi un efort suplimentar pentru a descuraja jucătorii tineri să încerce să eludeze termenele. Momentan, el nu a dezvăluit alte detalii despre tehnologia pe care o va folosi pentru a efectua scanările sau cum intenționează să facă trimiteri la ID-urile rezultate.Tencent a subliniat faptul că mulți utilizatori au exprimat anterior preocupări legate de ideea utilizării controalelor de identificare a feței în jocuri și a declarat că va evalua rezultatele studiului.