Decesele din cauza selfie-ului: 259 de persoane au murit în căutarea locului perfect 

Căutarea locului perfect pentru selfie a ucis 259 de persoane între 2011 și 2017, arată un studiu global din 2018. Cercetatorii sustin ca numarul real de decese selfie ar putea fi mult mai mare, potrivit BBC. Cercetătorii de la Biblioteca Națională de Medicină a Statelor Unite recomandă ca "zonele no selfie" să fie introduse în categoria locurilor periculoase pentru a reduce numărul deceselor. Acestea includ vârfurile munților, clădirile înalte și lacurile, unde au avut loc multe dintre decese.În luna iulie a acestui an, Gavin Zimmerman, în vârstă de 19 ani, a căzut de pe o stâncă în New South Wales, Australia în timp ce făcea un selfie.Studiile au arătat că decesele legate de selfie-uri sunt cele mai frecvente în India, Rusia, Statele Unite și Pakistan și 72,5% din cele raportate sunt bărbați iar numărul este în creștere. "Se crede că decesele selfie sunt subestimate și că problemă trebuie abordată", spun cercetătorii.