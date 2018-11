VIDEO Are cineva nevoie de un smartphone care se poate împături? - Despre o idee ciudată care pare să devină realitate

Un telefon cu ecran flexibil pare să vină din filmele SF, dar realitatea este mult mai complicată. Un astfel de telefon trebuie să aibă componente rezistente la șocuri, iar ecranul trebuie să funcționeze și după zeci de mii de plieri. Apoi trebuie să fie și funcțional, aplicațiile trebuie să poată fi folosite în formate ciudate și împachetarea chiar să transforme telefonul în ceva util, nu într-un gadget greu de ”butonat”.









Tendința este ca telefoanele să devină tot mai subțiri și mai ușoare, dar un telefon flexibil ar avea o autonomie extrem de mică dacă ar fi subțire, fiindcă bateria ar fi minusculă. La polul opus, dacă s-ar instala o baterie mare, telefonul flexibil ar fi extrem de greu și ar fi complicat de folosit.

Însă este de înțeles și faptul că producătorii vor să aducă o idee cu totul nouă, fiindcă smartphone-urile de la mărci rivale se diferențiază tot mai puțin. Posibilitatea de a plia telefonul permite cu adevărat o diferențiere.











Un exemplu intens discutat în aceste zile este Royole Corporation , o companie californiană de care foarte puțini au auzit. Recent a lansat un gadget numit FlexPai despre care spune că este primul smartphone pliabil. Costă de la 1.380 de euro în Europa și când este desfăcut ecranul are diagonală de tabletă (7,8 inci) dar se poate îndoi și apoi trei ecrane pot fi folosite: fața, spatele și muchia.

Greutatea lui FlexPai, 320 de grame, este mult peste iPhone XS Max și Galaxy Note 9 care au cam 200 de grame. FlexPai are procesor Qualcomm Snapdragon 8, ecranul este Super AMOLED, iar rezoluția este 1920 x 1440 cu ecranul expandat. Memoria RAM este de 8 GB, iar cea de stocare, de 256 GB. FlexPai are și două camere: una de 20 GB și alta de 16 GB. Bateria este de 3.800 mAh, iar compania Royole spune că livrările încep în decembrie.





Presa a fost surprinsă de anunț, mai ales că toată lumea se aștepta ca de la Samsung să vină anunțul cu primul model comercial care se poate împături. Dar a venit de la o companie de care foarte puțini auziseră.

Dincolo de toate aceste argumente și dacă s-ar depăși cu succes toate barierele tehnice ar mai rămâne una singură, dar esențială; prețul. Costul componentelor ar fi mai mare decât la un telefon clasic și prețul ar fi uriaș.Conceptul a impresionat multă lume, dar prețul a fost intens criticat. Cei de la Fortune au făcut o comparație inspirată între conceptul mașinilor zburătoare și cel al telefoanelor care se pot plia. Despre ambele idei se vorbește mult de ani de zile, însă produsele lansate au lipsit. În plus, întrebarea se pune dacă chiar este nevoie de cele două lucruri. Android Authority relatează în termeni duri lansarea Royole, spunând că suntem în fața unui concept îngrozitor. ”Cine vrea o tabletă mare care devine o tabletă mai mică”, spun cei de la Android Authority, ”Cine vrea o tabletă care se pliază și devine Dell Streak 7?”, se întreabă publicația, făcând referire la una dintre primele tablete lansate acum 7 ani, model care a fost un insucces.Apoi gagdet-ul Royole nu este practic, nu poate fi băgat în buzunar, aplicațiile nu au cum să fie optimizate pentru el și un utilizator care dă peste 1.500 de dolari nu are cum să știe cum va rezista la multiplele plieri. Compania îl prezintă ca un dispozitiv revoluționar conceput să rexiste la 200.000 de plieri.Fiind un produs ce deschide o nouă categorie, telefonul de la Royole ar putea să primească în viitor îmbunătățiri, dar prima generație nu pare a fi practică și mulți vor aștepta produse mai avansate.Cât despre Samsung, Bloomberg scria recent , citând surse din companie, că se lucrează intens la primul telefon pliabil al companiei și că au rămas în final două prototipuri diferite ca mărime. Prototipul ce pare să iasă învingător are peste 200 de grame fiindcă ecranul este mai mare decât la Note 9, dar compania va trebui să reducă mărimea bateriei pentru a nu-l face și mai greu. În plus a fost testată cu succes partea care va suporta plierile și prototipurile au rezistat la 200.000 de împăturiri.