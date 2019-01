Science Report: Trei profeții ale miliardarului tech Elon Musk de la sfârșitul lui 2018, care ne taie răsuflarea. „Dacă nu vom fi acolo, va fi incredibil de deprimant”

Când Elon Musk se gândește la viitor, o face ca un inginer – cu spirit practic, prudență și grafice cu mai multe rezultate probabile. „Privesc la viitor ca la un flux cu ramificații în probabilități și știu că sunt acțiuni pe care le putem aborda pentru a influența aceste probabilități, pentru a accelera ceva sau a încetini altceva”. Iar antreprenorul tech chiar poate spune că participă la modelarea viitorului cu cele trei companii ale sale: Tesla (automobile electrice), SpaceX (nave spațiale) și the Boring Company (tuneluri de transport rapid). La început de 2019, iată cele trei profeții ale sale:





În șapte sau zece ani, primii oameni vor coloniza Marte





În noiembrie, Musk a prezis acest orizont de timp în care primul grup de oameni va coloniza planeta. „Ingineri, artiști și creatori de mai multe feluri” vor fi în acest grup, „pentru că vor fi multe de construit”. Există 70% șanse ca el însuși să meargă pe Marte, unde va fi cumplit de riscant. „Va fi greu, cu mare pericol de moarte, să te duci într-o mică conservă în spațiul infinit, să aterizezi cu bine pe Marte, iar ajuns acolo să muncești non-stop la construirea bazei – fără timp liber - și chiar după toate acestea vei fi într-un mediu extrem, așa că sunt mari șanse să sfârșești acolo. Ne gândim la întoarcere, dar nu suntem siguri”.





Ne vom conecta creierele la computere în 10 ani





Ca și cum trei companii de vârf nu sunt suficiente pentru a-l ține ocupat pe Musk, mai are una numită Neurolink, care dezvoltă interfețe creier-mașină de bandă ultralargă, după cum arată situl firmei. „Aspirațiile pe termen lung cu Neurolink sunt de a atinge o simbioză cu inteligența artificială, un fel de democratizare a inteligenței, astfel încât să nu mai fie deținută monopolistic sub formă digitală de guverne și corporații”. Aceasta se va realiza prin conectarea de electrozi de la calculatoare la neuronii din creiere, „un chip și un mănunchi de fire subțiri implantate în craniu” după cum spune Musk, care afirmă că asta se întâmplă și acum. „Avem deja un nivel digital terțiar sub forma telefoanelor, computerelor și ceasurilor. Aceste dispozitive informatice formează deja un nivel terțiar al cunoașterii”.





Camioneta pickup „cyberpunk” de la Tesla ar putea să apară în 2019





Cyberpunk truck Foto: Tesla Motors

„Cred că este important să avem un viitor care să ne inspire și care să fie atrăgător. Cred că trebuie să ai motive să te trezești dimineața și să vrei să trăiești. Să trăiești pentru ce? Care-i rostul? Ce te inspiră? Ce te face să iubești viitorul?”. Pentru Musk, acestea înseamnă o realitate în care oamenii să trăiască pe mai multe planete. „Iar dacă nu vom fi acolo, dacă viitorul nu ne include trăind printre stele și fiind o specie multiplanetară, cred că va fi incredibil de deprimant că nu este viitorul spre care ne îndreptăm”.Deși are un program nebun de lucru, muncind 120 de ore pe săptămână pentru a impulsiona producția de Tesla Model 3, Musk promovează și produse noi. „Mor de dorința de a face o camionetă pickup... s-ar putea să dezvăluim un prototip la anul”, a scris în decembrie pe Twitter. Chiar dacă a fost vag cu privire la specificații, nu a ezitat să-și arate entuziasmul. „Personal, am cel mai mare interes față de camionetă. Va fi ceva cu totul futuristic, o camionetă pickup ʼBlade Runnerʼ. Va fi uimitoare, va produce atacuri de inimă... Îmi taie răsuflarea. Da, e ceva fantastic”. Liderul Tesla a spus că e încrezător că vor fi mulți doritori să cumpere prima variantă ultra-futuristică a camionetei la care visează. Iar dacă nu vor fi, va face o caroserie mai tradițională. „Dar este produsul de care sunt cel mai pasionat. Și va include mult titaniu”. ( CNBC