Science Report: Cu avioane cu aripi „transonice”, Boeing va duce oamenii mai departe și mai repede; Pe urmele lui Amazon: magazinele viitorului sunt disponibile în prezent

Boeing 777X

Tally robotul

Mai sus, mai repede și mai departe – Boeing o va face cu aripi noi, pe aeronave tot mai eficiente și cu autonomie tot mai mare / Se apropie timpul în care în magazine roboții vor sta mult mai mult decât oameni, deoarece cumpărăturile vor fi tot mai rapide și plăcute în magazinele viitorului.Viitorul arată tot mai interesant pentru pasagerii de peste nori, pe măsură ce se adună promisiunile de avioane mai rapide, capabile să-i transporte în zboruri mai lungi și mai confortabile. Cea mai recentă inovație anunțată de Boeing este o aripă extrem de subțire și pliabilă, despre care spune că va permite avioanelor să zboare cu viteze apropiate de cea a sunetului la altitudini mai mari, cu o eficiență aerodinamică fără precedent. Aripa transonică va avea o anvergură de 170 de picioare (peste 52 de metri), greutatea fiind susținută de o grindă specială. În cadrul dezvoltării, care este în fază conceptuală, inginerii au reușit să depășească viteza scontată de Mach 0,7-0,8, urcând până la Mach 0,8. Studiile s-au făcut în parteneriat cu NASA, de aproape un deceniu, în cadrul Programului de Cercetare pentru Avioane Subsonice Utra-Verzi, care urmărește producerea de aeronave mai puțin zgomotoase și mai eficiente.În decembrie, Boeing a anunțat și noua sa linie de aeronave, despre care spune că va putea transporta pasageri VIP între „oricare două orașe de pe Pământ”. Avioanele BBJ 777X vor avea o autonomie de 11.645 de mile nautice (21.570 km), făcându-le capabile de cele mai lungi zboruri comerciale și preluând de la Airbus coroana pentru călătorii fără escală. Vor avea de la 400 la 425 de locuri, cea mai mare lungime (78 m) și cea mai mare anvergură (72 m) din istoria de 102 ani a producătorului. Vârfurile pliabile ale aripilor măsoară patru metri, cu știfturi de blocare care vor preveni plierea în timpul zborului. Acestea sunt specifice avioanelor de vânătoare ca F/A-18, care trebuie să încapă în interiorul portavioanelor. Dar ele constituie o premieră pentru aeronave comerciale, care vor fi capabile să aterizeze și să sosească la porțile oricărui aeroport, iar Administrația Federală pentru Aviație din SUA a trebuit să emită o reglementare dedicată. Aripile le vor conferi portanță suplimentară, similară cu a planoarelor, care vor scădea consumul de combustibil cu 12% sub Airbus 350. Primul zbor este prevăzut a avea loc în 2019, iar primele livrări vor fi făcute în 2020. Mai multe companii au și emis comenzi, printre care Emirates, All Nippon Airways și Lufthansa. La sfârșitul anului trecut s-a atins un moment important prin asamblarea primelor secțiuni și a celor două motoare dintr-o nouă generație de la General Electric. (CNN)Roboți care mișună printre rafturi. Ecrane care ne permit să cumpărăm și când magazinul este închis. Nu mai trebuie să așteptăm magazinele viitorului. În multe locuri sunt de pe acum disponibile.Companiile au presat sectorul tech în timpul Sărbătorilor, oferind plăți online și aplicații care indică locul exact în care se află jucăria căutată. Dar nu au fost doar avantaje sezonale. Cu holograme care întâmpină cumpărătorii și roboți care anunță personalul că un produs e pe cale să se epuizeze, tehnologia a devenit noul câmp în lupta pentru atragerea clienților pe tot parcursul anului. „Cum creezi în magazin o experiență pe care Amazon a oferit-o online?”, se întreabă Justine Santa Cruz, vicepreședinte pentru comerț și întreprinderi la Satisfi Labs, o companie de software tehnologic. „Fiecare client așteaptă acum un confort la cumpărături, așa că magazinele aduc noi tehnologii care să evite neplăcerile”.La Home Depot, cumpărătorii aleg oricare produs în aplicația magazinului și primesc o hartă care-i conduce la lampa sau dulăpiorul dorit.Firma Fred Segal a încheiat în aprilie un parteneriat cu Mastercard, care le permite clienților magazinului-amiral din West Hollywood să cumpere prin atingerea vitrinei. Pentru a plăti, butonează numărul de telefon pe vitrină și primesc linkul necesar.În noiembrie, Nike a inaugurat magazinul său amiral – Nike NYC. Aici, cumpărătorii scanează codul de pe un manechin și află mărimile și culorile disponibile. Cu un alt click, primesc produsul sau îl trimit la cabina de probă.Vizitatorii din unele magazine sau malluri pot primi informații de la un robot numit Pepper. Iar o hologramă numită Ellie the Elf îi întâmpină pe oameni la Mall of America. Pepper nu e singurul robot din magazine. Tally, creat de Simbe Robotics, e prezent în 10 băcănii Schnuck. De trei ori pe zi, merge printre rafturi, anunță când un produs trebuie suplimentat și verifică dacă etichetele și prețurile sunt cele corecte.Amazon.com a făcut enorm în ultimele două decenii pentru a impulsiona comerțul online și, implicit, pentru a dăuna magazinelor tradiționale. După lansarea în ianuarie trecut a lui Amazon Go, magazinul viitorului, impactul său a devenit și mai direct. Nucleul exprienței de la Amazon Go e simplu: clientul intră în magazin și scanează aplicația descărcată pe iPhone sau dispozitivul Android și apoi nu mai are nicio problemă, chiar dacă i se descarcă bateria. Când un produs este ridicat de pe raft este introdus automat într-un coș virtual; pus la loc, este scos. Când au terminat, clienții ies din magazin cu cumpărăturile. Contul Amazon este debitat automat și compania trimite ulterior factura.Chiar dacă scopul este evitarea cozilor, mai sunt asistenți în magazin pentru ajutor în caz de nevoie. Bloomberg a informat, citând surse anonime, că Amazon intenționează să deschidă 3.000 de magazine până la finele lui 2021. În prezent sunt doar patru la Seattle, trei la Chicago și unul la San Francisco.Și alții se aliniază. Când un produs se rărește pe rafturi, personalul de la Gap, Banana Republic, Athleta și Old Navy primesc o alertă pe mobil. Anterior, 40% din mărfurile epuizate erau încă disponibile în magazie, spun companiile. Acum, procentajul a scăzut la 1%.Numărul în creștere de comercianți online care deschid și magazine fizice va stimula în continuare noi concepte. Printre ele sunt realitatea virtuală și augmentată. Se pare că magazinele se află doar la începutul unui drum, iar ce au făcut până acum reprezintă doar vârful aisbergului. (USA Today)