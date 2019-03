Science report: Nouă lucruri pe care probabil că nu le știați despre Elon Musk

Într-un interviu pentru Rolling Stones, Musk a povestit cum construia rachete încă de când era copil. „Sunt șocat că încă am toate degetele”, a spus abilul antreprenor.









3. A citit și toată enciclopedia





4. La 16 ani a încercat să facă o sală de jocuri





5. S-a retras de la Stanford după numai două zile





6. Și-a transformat casa de student în club de noapte





7. Musk câștigă mai puțin de 40.000 de dolari pe an în funcția de CEO la Tesla





8. Musk a trăit dintr-un dolar pe zi





9. A fost sursa de inspirație pentru Tony Stark

(Interesting Engineering)





Fondatorul lui SpaceX și CEO la Tesla are o istorie de viață impresionantă. Excentricul întreprinzător este o carte deschisă (despre una aflați și pe HotNews), dar totuși mai sunt și unele lucruri mai puțin cunoscute despre el, chiar dacă este un avid utilizator de Twitter și oaspete în emisiuni de televiziune. În continuare, veți afla informații interesante despre faimosul miliardar.Musk a povestit cum a învățat singur să codeze la 9 ani și chiar a făcut un joc video la 12 ani. Jocul se numea Blastar și bineînțeles că avea o temă cosmică. Mai târziu l-a vândut cu 500 de dolari unei reviste de calculatoare, dar încă îl puteți juca online.Tot la vârsta de 9 ani reușise să citească și întreaga enciclopedie. De fapt, a recunoscut de multe ori că ascensiunea lui s-a datorat cărților.A făcut echipă cu fratele lui pentru acest proiect și au ajuns destul de departe, semnând chiar un contract de închiriere. În final i s-a spus totuși de către primărie că este prea tânăr pentru așa ceva.Musk s-a dus la Stanford să studieze fizica, dar a abandonat după doar două zile. Dar el avea deja două diplome de la University of Pennsylvania și își înființa prima firmă, Zip2 Corporation.Împreună cu colegul de cameră de la University of Pennsylvania și-au plătit chiria pentru casă transformând-o în club de noapte.Salariul său este chiar atât de mic și există zvonuri că nici nu se deranjează să încaseze cecurileSe pare că s-a putut descurca și fără bani. Când a ajuns în America de Nord avea un buget de 1$/zi și a supraviețuit cumpărând mâncarea en-gros.Iron Man este destul de asemănător cu Elon Musk. De fapt, secvențe din partea a doua, Iron Man 2, sunt filmate la sediile SpaceX și Musk are chiar o apariție notabilă.