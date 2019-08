Competitia privata se ascute si pe piata rachetelor din China

Asa cum atrageam atentia si intr-unul din articolele trecute, din acest motiv in China este destul de greu de trasat o demarcare clara intre proiectele guvernamentale si cele private, transferul de tehnologie si sustinerea financiara din partea statului existand de multe ori in spatele asa ziselor companii private.





Jielong 1, ca si concurentele sale, este o racheta pe baza de combustibil solid, cu care, nu surprinzator, imparte multe similitudini tehnice. Vorbim de patru trepte, grupate intr-o racheta de 19.5 m lungime, cu diametrul de 1.2 m si masa la lansare de 23 de tone. Capacitatea de transport (200 kg intr-o orbita LEO cu altitudinea de 500 km este si ea foarte aproape de Hyperbola 1 a celor de la i-Space).





Desigur nu intamplator, toate aceste vehicule sunt operate de la aceeasi baza, Jiuquan folosind infrastructura guvernamentala.





Jielong 1 este comercializata la un pret de 6 milioane de dolari pe lansare, adica 30.000 de dolari per kilogram. Avand in vedere ca vorbim despre o racheta pe baza de combustibil solid, ea poate fi construita cu ceva timp inaintea zborului propriu zis si poate fi stocata in depozit, pregatirea de lansare durand doar cateva zile.





Pretul, timpul de raspuns scurt si posibilitatea unor zboruri dedicate, o plaseaza pe Jielong 1 in postura de concurent direct pentru Electronul celor de la Rocket Lab.Revenind la zborul de debut, trebuie sa spunem ca el a avut la bord trei pasageri pentru trei companii private: Qiansheng Exploration Technology Co. Ltd. (un satelit de 65 kg dedicat achizitiei de imagini), Chengdu Guoxing Aerospace Technology Co. Ltd. (satelitul de observatie a Pamantului Xingshidai 5) si respectiv pentru Guodian Gaoke (Tianqi 2, un mini releu de comunicatie), potrivit Space Alliance