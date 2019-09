O nouă tehnologie va aduce zborurile de la Londra către Australia la patru ore, iar către New York la o oră

La UK Space Conference din Wales din această săptămână, compania a prezentat racheta hibridă hidrogen-aer, proiectată să propulseze un avion cu o viteză dublă față de Concorde. Zborul hipersonic, care este echivalent cu de cinci ori viteza sunetului, este dificil de realizat fără a supraîncălzi motorul. Synergetic Air Breathing Rocket Engine (Sabre) rezolvă această problemă utilizând conducte cu heliu suprarăcit care împiedică temperaturile să o ia razna.





„Aspectul principal la Sabre este hibridul între un motor de rachetă și unul de avion, așa că permite unei rachete să respire aer”, spune Shaun Driscoll de la Reaction Engines: „Rachetele nu prea au progresat în ultimii 70 de ani, dar motoarele de avion au devenit foarte eficiente. Așa că, dacă poți să combini un motor de avion cu o rachetă, poți avea o propulsie eficientă și ușoară și poți crea un avion spațial. Fizica o permite, dar provocarea este să construiești un aparat pentru testare”.





Probele motorului au loc în prezent la Denver, Colorado, cu planuri de lansa primele zboruri-test la mijlocul anilor 2020 și zboruri comerciale în anii 2030. Motorul pe hidrogen/oxigen va fi mult mai „verde” și ieftin decât cele de pe cursele aeriene actuale.





Știrea vine după ce guvernului britanic i s-a cerut să reducă la jumătate planurile de creștere a numărului de zboruri dacă vrea să atingă obiectivul de emisii zero de gaze de seră până în 2050. Consilierii oficiali ai Comitetului pentru Schimbări Climatice (Committee on Climate Change – CCC) au publicat o scrisoare către ministrul transporturilor Grant Shapps, prezentându-i schimbările care trebuie efectuate în industria aviatică dacă se dorește atingerea obiectivului. (The Independent)





Referindu-se la munca de pionierat a companiei Reaction Engines din Oxford, care realizează motorul Sabre, Graham Turnock, CEO la UK Space Agency, a spus: „Am adus la împlinire motorul de rachetă Sabre, care ne-ar putea duce în Australia în nu mai mult de patru ore”. La viteze Mach 5.4, zborul de la Londra la New York va dura doar o oră.