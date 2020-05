Cum a schimbat pandemia o fabrică de roboți - Și mai multă automatizare, mai puține scaune la cantină, strângerile de mână nu revin curând

Pe liniile noastre de producție din Danemarca, unde sunt fabricați roboții noștri, am trecut de la o tură de lucru la două ture pentru a minimiza cât mai mult interacțiunea directă a angajaților. Respectăm regulile de distanțare recomandate de doi metri între oameni și am adăugat peste tot dispensere cu dezinfectant de mâini. Toți membrii personalului poartă, de asemenea, mănuși pe liniile de producție. Purtarea măștilor nu face parte din recomandările oficiale din Danemarca în acest moment, dar, dacă acest lucru ar deveni necesar, avem măști pregătite pentru a le distribui, spune Martin Kjærbo, vicepreședinte al operațiunilor și al lanțului de aprovizionare Universal Robots (UR)..Împărțirea forței de muncă în două schimburi înseamnă, de asemenea, mai puțini oameni în cantină în același timp. La sediul central, cerem personalului de producție să se împartă în grupuri mici, toate meniurile sunt pregătite din timp, cu tacâmuri de unică folosință, iar bufetul este închis pentru a evita contaminarea încrucișată. Pentru a menține distanța socială și în timpul pauzelor, am eliminat jumătate dintre scaunele din cantină.Am urmărit îndeaproape evoluția situației din China încă de la începutul lunii ianuarie și am început să ne pregătim pentru posibilitatea ca răspândirea virusului să aibă un impact asupra restului piețelor din întreaga lume (...)În prezent, toți angajații noștri care nu sunt implicați direct în producția fizică a roboților lucrează de acasă. Asta înseamnă că toți colegii din departamentele administrativ, vânzări, management și cercetare și dezvoltare lucrează de la distanță și păstreză contactul prin intermediul întâlnirilor online zilnice – lucrurile decurg astfel atât la sediul nostru central din Danemarca, cât și la cele 27 de birouri din lumeMulți dintre inginerii din departamentul de cercetare și dezvoltare au reușit să-și transforme propriile garaje în laboratoare și au luat coboți (roboți colaborativi) acasă cu ei pentru a continua cercetarea și dezvoltarea de la distanță. Această configurație a funcționat surprinzător de bine.Pandemia de COVID-19 a provocat un șoc major, fără îndoială. Acesta este un moment în care robustețea lanțului nostru de aprovizionare este serios pusă la încercare. Din fericire, aveam deja un lanț de aprovizionare cu două surse, ceea ce a însemnat că atunci când China a început să se închidă, nu ne-a prins total nepregătiți și am avut opțiuni de a obține aceleași piese din altă parte. Acum, când China se deschide și o mare parte a Europei este încă închisă, vedem că aceeași strategie de aprovizionare din două surse funcționează invers. Drept urmare, nu am avut întreruperi în operațiuni, spune Martin Kjærbo.Dăm mai devreme comenzile de achiziție pentru materie primă și examinăm îndeaproape nu doar furnizorii noștri, ci și furnizorii acestora din linia a doua, a treia și a patra pentru a ne asigura că și ei pot livra. Drept urmare, nu am fost nevoiți să refacem niciunul dintre modelele noastre de roboți.Gustăm din propriul medicament, dacă pot spune așa. Pe linia noastră de asamblare, avem coboți UR care asamblează coboți UR. Într-un moment ca acesta, bineînțeles că examinăm îndeaproape fiecare sarcină de producție pentru a vedea unde putem micșora numărul de angajați și desemna coboților și mai multe sarcini, adăugând și mai multă automatizare pe linie. Acesta este un proces în desfășurare care a fost accelerat de pandemie. Cred că mulți dintre clienții noștri trec în prezent prin aceleași evoluții, pe măsură ce încep să realizeze modul în care coboții pot ajuta la eliberarea de sarcini a personalului.Cred că vom ieși din această pandemie schimbați definitiv. (...) Noile noastre dispensere cu dezinfectant nu pleacă nicăieri, nici atunci când virusul va dispărea. Pe de altă parte, mă întristează faptul că cel mai probabil, relațiile interpersonale nu se vor întoarce la felul în care obișnuiam să interacționăm: strângerea de mână, îmbrățișarea prietenoasă. Nu sunt sigur când vom putea comunica din nou în acest fel și asta mă întristează. Sper că într-o bună zi, acest lucru va fi din nou posibil, mai spune Martin Kjærbo.