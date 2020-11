Povestea omului care a făcut prima fotografie acum aproape 200 de ani

În prima fotografie din istorie apare un adăpost pentru porumbei, un grajd și un cuptor și aceasta era priveliștea de la fereastra lui Niepce.









Drumul până la prima fotografie a fost însă foarte lung

”Principiul echipamentului este simplu. Se face o mică gaură într-un material opac, închis la culoare, care filtrează lumina ce pătrunde într-o încăpere. Lumina ce pătrunde prin gaură cade pe peretele opus și proiectează o imagine vie, în mișcare, a ceea ce se întâmplă în afara camerei - doar că imaginea este cu susul în jos. Alhazen a înțeles această răsturnare datorită liniilor drepte ale luminii postulate de Euclid. Lumina din partea de sus a unui obiect poate fi urmărită trecând în linie dreaptă prin gaură, și ajungând în partea de jos a imaginii de pe perete. În mod similar, lumina din partea de jos a imaginii trasează o traiectorie către partea de sus a proiecției de pe perete”.





Heliografia lui Niepce din 1827 (foto University of Austin, Texas)

Dispozitivul a rămas la fel ca principiu timp de sute de ani, chiar dacă s-au folosit ulterior lentile pentru a aduce imaginea în poziția corectă. Alhazen, cel menționat în text, este unul dintre cei mai mari oameni de știință medievali, născut la Basra (azi în Irak) în anul 965 este cunoscut și sub numele Ibn al Haytham. Este unul dintre puținii oameni care au transformat teoriile subiective clasice pentru a concepe viziunea geometrică asupra opticii.





Alhazen și experimentele sale cu lumina, reprezentare artistică - Foto 1001 Inventions via Google Arts & Culture







Aproape 300 de ani mai târziu, Albertus Magnus se pare că a fost printre primii care au observat că substanțele ce conțin argint se înnegresc când erau expuse la lumină. Sunt istorici care contestă că Albertus a observat asta, însă cert este că Albertus Magnus, care a murit la Koln în 1280, a fost unul dintre personajele extraordinare ale Evului Mediu, fiind episcop, alchimist, savant, dar și salvator al textelor clasice traduse de arabi.





Cameră obscură ce a aprținut pictorului venețian Canaletto (sursa Museo Correr, Veneția via Google Arts & Culture)







Un alt moment esențial s-a petrecut aproape cinci secole mai târziu: un savant german pe numele Johann Heinrich Schulze a observat în 1727 că o anumită sare a argintului, nitratul de argint, ar păstra o imagine întunecată atunci când s-ar proiecta asupra ei o lumină printr-un șablon.

Mai era un pas în istorie până la prima fotografie, iar în acest pas apare fiul unui astronom celebru, William Herschel (descoperitorul planetei Saturn). John Herschel este numele fiului care s-a născut în 1792, iată ce spune Brian Clegg în cartea ”Ani - lumină”, despre experimentele lui John Herschel.





Foto Google arts and Culture







”Era preocupat de provocarea intelectuală de a rezolva frustranta înnegrire a imaginilor obținute pe baza compușilor de argint. După ce a experimentat o gamă largă de soluții diverse, a descoperit că spălarea imaginii într-o anumită substanță chimică, hiposulfit de sodiu, înlătura tot argintul care ar mai fi reacționat la lumină și lăsa părțile albe ale imaginii, albe pentru totdeauna. Această capacitate de a fixa imaginea, astfel încât aceasta să nu dispară imediat, a făcut ca fotografia să devină practică - deși nu avea să fie numită fotografie până în 1839, când Herschel i-a dat acest nume. (tot el a introdus și termenul de ”negativ” pentru o imagine la care negrul și albul sunt inversate).

Niépce s-a născut la 1865 în orașul francez Chalon-sur-Saône din regiunea Burgundia, într-o familie bogată, iar după Revoluția Franceză a luptat în armata napoleoniană, însă a fost nevoit să renunțe din cauza problemelor de sănătate. A participat la campania militară din Sardinia, insulă care acum ține de Italia. Se presupune că acolo i-a venit ideea de a face cercetări despre fotografie.





Chalon sur Saone (foto - Moskwa, Dreamstime.com)







În 1801 s-a mutat la Chalon - sur - Saone, în Burgundia. În 1807 Niépce și fratele lui Claude au obținut un brevet de invenție pentru un motor cu combustie internă pe care l-au numit Pyréolophore, motor ce funcționa pe principiul cilindru - piston. Motorul a fost testat pe o ambarcațiune pe râul Saone. Frații au început în 1798 lucrul la acest motor, iar brevetul de invenție obținut pe zece ani a fost semnat chiar de Napoleon. Claude a plecat în Anglia pentru a încerca să fructifice invenția, dar nu reușește.

Din 1813 Niepce a început să fie preocupat de litografie, practic de o metodă de reproducere și de multiplicare pe hârtie a textelor și desenelor prin utilizarea de negative imprimate sau desenate pe o piatră specială, calcaroasă.





Foto Sidbradypus, Dreamstime.com

Lucrurile nu au mers grozav fiindcă nu avea talent la desen și nici nu prea găsea în zonă piatra necesară, astfel că a căutat metode prin care să obțină în mod automat imagini și a făcut diverse experimente cu substanțe sensibile la lumină, încercând să copieze gravuri. Au fost primele încercări de a obține imagini permanente cu ajutorul luminii solare.

Din 1816 a început să experimenteze și cu o cameră obscură și așa au început primele experiențe pentru a ”desena cu lumină”, el numind procedeul ”heliografie” (a desena cu ajutorul Soarelui). O imagine a rămas fixată timp de trei luni, dar a dispărut apoi. Mai erau multe de făcut și noi soluții tehnice de descoperit.





Un număr din 1952 al revisteo Paris matc (foto - museeniepce.com)







Aceste prime experimente au avut loc în casa familiei Niepce din satul Saint-Loup-de-Varennes, foarte aproape de Chalons.

Întâi a încercat să fixeze pe hârtie acoperită cu clorură de argint priveliștea ce se vedea de la geamul camerei sale de lucru, însă doar parțial a reușit. Au urmat mai multe încercări cu bitumul de Iudeea, un fel de asfalt, pe care l-a aplicat pe mai multe suprafețe și a încercat să copieze gravuri.











Primele rezultate au venit în 1822, iar în 1827 a reușit să facă, după o expunere extrem de lungă de 8 ore, prima fotografie care s-a și păstrat.

Privind-o prin standardele de azi, această fotografie este extrem de neclară, dar nu trebuie să uităm că a fost realizată acum 193 de ani. Și Niepce a recunoscut că procedeul mai are nevoie de îmbunătățiri, însă ”este primul pas incert într-o direcție cu totul nouă”.









Această fotografie, cea mai veche realizată vreodată cu ajutorul camerei obscure, se găsește la University of Austin unde este denumită cu mândrie ”the First Photograph - Joseph Nicéphore Niépce's "View from the Window at Le Gras". O analiză făcută acolo în 2002, cu mijloace moderne a arătat în detaliu compoziția complexă de bitum și de ulei de lavandă (bitumul fusese dizolvat în ulei de lavandă înainte să fie aplicat pe placă.

Daguerre era un artist ce la începuturi pictase decoruri pentru operă și a înțeles extrem de bine cât de importante erau experimentele lui Niepce și era fascinat de înclinarea acestuia pentru știință și artă.







New York Times, la 100 de ani de la descoperirea fotografiei Click pentru a mări imaginea





Niepce și Daguerre au început în 1929 să colaboreze și Daguerre, pictor și fizician născut în 1787 la Paris, era fascinat de experimentele lui Niepce și a înțeles mult mai bine cât de promițător este domeniul. Daguerre a petrecut câteva perioade la casa lui Niepce (cel puțin trei sunt documentate) în încercarea de a crește luminozitatea și calitatea fotografiilor obținute cu camera obscură.

Daguerre a perfecționat modul în care puteau fi obținute imagini durabile și a înlocuit bitumul cu iodura de argint aplicată pe o placă de cupru, iar asta făcea ca timpul de expunere să fie redus la doar 20 - 30 de minute de la multe ore.





Procedeului inventat i-a dat numele său: daguerréotype și producea o imagine fără negativ.





Timbru comemorativ cu Niepce și Daguerre (foto - Fotomy, Dreamstime.com)







Ce este dagherottipia? Fotografiile lui Daguerre erau fixate pe o placă de cupru îmbrăcată în argint și tratată cu vapori de iod pentru a deveni fotosensibilă. Odată imprimată imaginea, placa era developată prin scufundare în vapori de mercur, iar imaginea era fixată cu sare de bucătărie obișnuită. Vaporii de mercur au distrus sănătatea multor fotografi care au făcut experimente în acele vremuri. Acești vapori de mercur erau folosiți pentru ca, după încheierea expunerii, iodura de argint să-și schimbe culoarea.

