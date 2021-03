Ce televizor nou să cumpăr: Ultra HD sau QLED? Care este diferența?

Să spunem de la bun început că televizoarele QLED sunt televizoare 4k. De fapt, toate televizoarele QLED au rezoluție de cel puțin 4k, așa că practic termenii sunt inseparabili. Dar poți avea un tv Ultra HD 4k fără QLED – există o mulțime de televizoare LED-LCD și OLED pe piață.Dacă n-ați aflat încă, QLED este varianta superioară a televizoarelor LED-LCD care sunt disponibile de multă vreme. QLED înseamnă „quantum-dot light-emitting-diode”, o diodă luminiscentă specială. În vreme ce Samsung produce în masă tot felul de televizoare, QLED sunt ecranele cu tehnologii premium, disponibile începând de anul trecut.Pe de altă parte, Ultra HD este caracteristica aparatelor de la o dimensiune de 40 inci (diagonala ecranului de 101 cm). Prescurtare pentru „ultra-high resolution”, rezoluție ultra-înaltă, Ultra HD se referă la televizoare cu rezoluție 4k. Dacă auziți oameni vorbind despre telvizoare Ultra HD și televizoare 4k, ei se referă la același lucru.În termeni de acuratețe a imaginii, ele domină acum piața, depășind televizoarele Full HD, dar fără a fi la nivelul de precizie a noii generații 8k.În prezent, Ultra HD este factorul comun al televizoarelor cu ecrane mari atât ca tehnologie, cât și ca preț, dar lucrurile se complică dacă intră în discuție și QLED. De exemplu, Samsung produce televizoare QLED 4k, dar și LED 4k, Micro LED, precum și gama cu nume mai complicat Neo QLED (QLED cu iluminare dorsală Mini LED).„Ultra HD” se referă la standardul digital de cinema 4k, în timp ce „4k” tinde să fie utilizat pentru clasificarea televizoarelor pentru acasă. În ambele cazuri, 4k este acum cea mai comună rezoluție în pixeli (punctele care compun imaginea) pentru televizoare. Ultra HD folosește un panou cu 3840 x 2160 pixeli, cunoscut ca 2160p, dar și ca 4k deoarece imaginile au o lățime de aproape 4.000 de pixeli.Da – fie și doar pentru că este o caracteristică standard pentru televizoare de mărime 40 inci (101 cm) sau mai mari – dacă nu optezi pentru un model 8k foarte scump sau unul foarte mic. Așa că dacă nu cauți un televizor de 32 inci (81 cm), probabil pentru dormitor, vei căuta cu siguranță unul Ultra HD 4k.Deși sursele de conținut 4k sunt încă puține, numărul crește repede. Vei găsi conținut original 4k pe Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus și alte servicii de streaming, precum și discuri Ultra HD Blu-ray, în timp ce Apple TV 4k, PlayStation 5 și Xbox Series X au toate conținut 4k original.Televizoarele QLED au un filtru „quanum-dot”. Compus din particule semiconductoare ultra-mici care pot fi precis controlate, aceste filtre quantum-dot pot controla foarte precis semnalul de culoare, creând o imagine mai luminoasă și cu spectru color mai larg.Așa că dacă vedeți un televizor QLED și unul LED 4k, regula simplă este că acel QLED va fi superior în termeni de acuratețe a culorii. Deși aproape toate televizoarele QLED sunt vândute de Samsung, compania furnizează și pentru TCL și Hisense.OLED vs QLED este o întrebare pusă frecvent de cei care vor un televizor premium, dar se bazează în principal pe neînțelegerea a ce înseamnă QLED. Denumirea ar sugera că este o alternativă directă la OLED („organic light-emitting diode”, LED organică), dar sunt radical diferite.Pixelii în QLED sunt iluminați în modul clasic (cu leduri dispuse fie direct pe spatele panoului, fie pe marginile acestuia). Ca urmare, televizoarele QLED nu reproduc porțiunile negre ale imaginii la fel de bine ca acelea OLED, deoarece ultimele controlează fiecare pixel individual și sunt mai subțiri. Televizoarele OLED oferă și unghiuri de vizionare mult superioare, mișcare rapidă mai fluidă a imaginii și niveluri de negru superioare, însemnând că sunt mai bune pentru filme.Dar televizoarele QLED excelează în camere luminoase și ca monitoare pentru desktop și laptop. Întrebările QLED vs OLED pun de fapt în contrast pe Samsung – singurul producător de panouri QLED - și LG, unicul producător de panouri OLED pe care le furnizează și la Sony, Panasonic și Philips.Așa cum ați observat, Samsung are legiuni de creatori de marketing care vin cu terminologii năucitoare, cea mai recentă fiind Neo QLED. Aflată în gama de televizoare din 2021 a lui Samsung, este numele lor pentru ceva ce folosesc toți fabricanții de televizoare - Mini LED. Aceste televizoare utilizează un „micro strat” peste lumina din spate pentru a direcționa lumina Mini LED-urilor prin aceleași quantum dots utilizate în QLED. Rezultatul este un control superior al luminozității.Micro LED este o tehnologie nou-nouță (și enorm de scumpă) pentru panouri tv care amenință să treacă QLED în amintire... poate. A apărut când Samsung a expus în 2018 „The Wall” (Peretele) cu Micro LED, iar în 2021 am asistat la debutul televizoarelor Samsung Micro LED de 280 cm, 252 cm și 224 cm.Așa cum ați remarcat, noua tehnologie – care utilizează leduri de mărimea unui pixel pentru a crea imagini mai luminoase și contrast mai bun, cu consum de energie mai mic - este în prezent la televizoare de mărimi monstruoase pe care aproape sigur nu vi le veți putea permite. Este un subiect de urmărit în viitor: pregătiți-vă pentru competiția Micro LED vs OLED.