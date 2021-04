Nu cumpăra un televizor nou la momentul nepotrivit. Sfaturi pentru americani, foarte bune și pentru români

Televizorul actual are probleme sau este un model prea vechi ca să se conecteze la o tehnologie de streaming ca Netflix.

Vreți să cumpărați dintr-un magazin care practică protecția prețului, în caz că apare vreo reducere.

Vreți ceva mai mare decât aveți acum.

Televizorul actual funcționează bine.

Există orice altceva care chiar vă trebuie sau pe care vreți să vă cheltuiți banii.

Există un ciclu anual al prețurilor televizoarelor, fie ele 4k, 8k, OLED, QLED, Mini-Led sau chiar LCD simple. Cunoașterea acestui ciclu vă poate salva bani sau cel puțin vă va feri de anxietatea în fața prețurilor. În general, noile modele sunt lansate întâi pe piața americană.Pe scurt, ciclul este: Consumer Electronics Show (CES) de la Las Vegas în ianuarie, Super Bowl – finala campionatului de fotbal american în februarie, livrările de primăvară, discounturi minore pe perioada verii, toamna/Black Friday/sărbătorile de iarnă care vin cu reducerile masive.Deci când este momentul să cumpărai un televizor nou? Nu e ușor să răspunzi „Când e mai ieftin”, deoarece asta se întâmplă când modelele noi sunt chiar după colț. În plus, cel mai ieftin TV poate să nu fie cea mai bună alegere. CNET face o serie de recomandări.Uitați de noile tehnologii. Dacă televizorul vă funcționează și sunteți mulțumit de el, păstrați-l. Nu cedați presiunii de înnoire.Aparatele moderne sunt în general mai luminoase și au o calitate a imaginii mai bună decât cele de acum câțiva ani. Dar dacă nu sunteți genul de videofil obsedat să tot schimbe setările până i se pare că a găsit imaginea cea mai bună, probabil că nu aveți nevoie de un TV nou.Dar dacă televizorul actual are probleme sau doriți un model mai mare este o altă poveste. Televizoarele sunt acum mult mai ieftine per inci decât cele din trecut. Puteți înlocui televizorul cu unul de aceeași mărime, care arată mai bine și este mai ieftin decât cel vechi. Sau cu cât ați dat pe cel actual puteți lua unul mult mai mare.Cea mai bună zi pentru a cumpăra un TV este, desigur, Black Friday. (N. red.: în America este și Cyber Monday, dar în România sunt chiar mai multe zile, chiar perioade). Puteți găsi oferte de televizoare 4k incredibil de ieftine. Dar aceasta nu e toată povestea.În primul rând, televizoarele care vin ce cele mai mari reduceri sunt fie cele no-name, fie cele mai modeste ale brandurilor de renume. Sunt bune dacă vreți un aparat ieftin, dar nu vă vor oferi nici măcar calitatea imaginii modelelor puțin mai bune. Și cele mai bune televizoare intră în reduceri, dar marile discounturi sunt mai rare.În al doilea rând, reducerile masive sunt în general rare. Poate părea contrintuitiv, dar televizoarele nu au marje mari. Nu se face mult profit cu un televizor de 500 de dolari. Dacă un magazin nu vrea să lichideze stocuri, nu vă așteptați la reduceri prea mari nici în perioadele de reduceri. Sunt multe oferte bune, dar nu vor fi de genul „-50%” sau similare dacă nu e vreun motiv valabil ca un model să primească o asemenea reducere zdravănă. Sau poate fi o momeală, în volum limitat.În al treilea rând, marii producători nu permit magazinelor să-și facă singure prețurile. Se cheamă PUP – Politică Unilaterală de Prețuri. Un aparat de la o companie va costa la fel în toate magazinele care vor să-i vândă televizoarele.Rezultatul este că nu are rost să vă îngrijorați dacă un magazin face reduceri. În cele mai multe cazuri, ori fac toate, ori niciunul. Desigur, acel TV poate intra la reduceri (peste tot) săptămâna viitoare. Unele magazine oferă protecția prețului în asemenea cazuri (N. red.: în America te duci cu bonul de săptămâna trecută și primești automat discountul aplicat săptămâna aceasta). Amazon nu o oferă.S-o spunem pe scurt: există mereu ceva nou după primul colț. Dacă aceasta vă îngrijorează, ar trebui să vă liniștiți știind că, dacă va apărea ceva noul la anul, va fi foarte scump. De exemplu, MicroLED arată foarte promițător, dar ați putea cumpăra un Porsche sau două cu banii pentru un MicroLED. Vor trece ani până va deveni tehnologia curentă.Mini-LED, pe de altă parte, este disponibil acum. Este o tehnologie care oferă calitate a imaginii aproape de OLED pentru mai puțini bani. Probabil că vom vedea tot mai multe branduri cu Micro-LED în viitor.Pe scurt. Cumpărați unul nou dacă:cumpărați dacă: