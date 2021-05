Cum vor arăta locurile de muncă ale viitorului? De la ghizi turistici spațiali la biologi în genetică asistată de AI și planificatori pentru timpul liber

10 joburi pentru viitor

Peste 100 de milioane de muncitori din 8 țări ar putea fi nevoiți să își găsească un alt loc de muncă potrivit unui raport recent al firmei de consultanță McKinsey care a subliniat un număr de joburi care ar putea exista și în viitor.Pandemia de COVID-19 a accelerat transformările tehnologice atât de mult încât cu până la 12% mai multe persoane ar putea fi nevoite să își schimbe locul de muncă până la sfârșitul deceniului comparativ cu estimările făcute înainte de criza economică declanșată de coronavirus.Datele au fost citate în raportul „ Viitorul Muncii ” redactat de Bank of America care a analizat lucrurile și mai înspre viitor, având în vedere crearea unor locuri de muncă noi.Raportul a citat date ale Forumului Economic Mondial care au arătat că aproape două treimi din copiii care vor începe să meargă la școală anul acesta vor avea joburi care încă nici nu există.Strategii Bank of America care au redactat noul raport au notat că multe tehnologii de ultimă generație ca inteligența artificială, realitatea augmentată sau virtuală încă sunt la începuturi.Însă aceștia argumentează că anticiparea joburile care vor fi create în aceste domenii inovatoare este de o importanță-cheie pentru ca persoanele „să își poate adapta setul de aptitudini cu educația relevantă pentru locul de muncă de mânie”.Analistul Felix Tran, autorul principal al raportului Bank of America, a scos în evidență următoarele exemple de posibile joburi ale viitorului pe baza raportului în cauză și a unor cercetări anterioare ale băncii de investițiiFOTO: Pixabay- Comercializarea spațiului este într-un proces de accelerare și tot mai mulți cetățeni privați vor dori probabil să zboare în spațiu ceea ce va crea necesitatea unor ghizi care să fie atenți și la siguranța turiștilor spațiali, explică Tran. De exemplu compania aerospațială Blue Origin a lui Jeff Bezos a anunțat săptămâna trecută că va scoate la licitație un loc în nava spațială New Shepard pe care intenționează să o lanseze pe 20 iulie și a primit deja o ofertă în valoare de 2,4 milioane de dolari - Datele Forumului Economic Mondial citate de raport arată că oamenii și mașinăriile ar putea petrece timpi egali în realizarea unor sarcini de muncă până în 2025 pe măsură ce crește automatizarea. Acest lucru va elibera oamenii de „sarcinile zilnice banale și repetitive”, afirmă Tran, însemnând că în viitor vom avea mai mult timp liber pentru activități recreaționale care ar putea fi organizate de altcineva;- Tran afirmă că odată cu apariția cărnii artificiale inginerii în alimentație vor fi nevoiți să crească și să monitorizeze carnea în vase petri - Realitatea virtuală și augumentată ajung într-un punct de cotitură, afirmă Tran, argumentând că acest rol ar fi „o extensie naturală a fenomenului de influențare văzut pe platformele social media astăzi”. Rolul influencerilor social media a explodat în ultimul deceniu, vedete precum Kylie Jenner ajungând să câștige peste un milion de dolari dintr-o singură postare pe Instagram, potrivit CNBC - Medicina viitorului ar putea fi „atât de mică încât pacienții ar putea 'înghiți doctorul' pentru a permite unor mini-roboți să îi vindece”, afirmă Tran;FOTO: Volodymyr Horbovyy / Alamy / Profimedia Images- Tehnologiile precum CRISPR (grupuri de repetări scurte palindromice interspațiate sistematic) care modifică secvențele ADN duc la schimbări majore în domeniul asistenței medicale, afirmă Tran. De exemplu în luna noiembrie a anului trecut oamenii de știință au afirmat că au reușit să folosească CRISPR pentru a identifica genele ce ne-ar putea proteja împotriva COVID-19, conform Future Science - Folosirea strategică a terenurilor agricole și a pădurilor pentru a captura carbonul din atmosferă în vederea minimalizării efectelor emisiilor de seră va crea necesitatea unor specialiști care să planifice remodelarea terenurilor, explică Tran;- Oamenii de știință din viitor ar putea fi nevoiți să găsească modalități de a răci rapid planeta cu ajutor unor substanțe chimice lansate în stratosferă, afirmă Tran. De exemplu erupțiile vulcanice emit gaze ca dioxidul de sulf care au un efect de răcire asupra Pământului. Așadar folosirea unor substanțe similare create de om ar putea avea un efect asemănător;- „Big tech nu este atât de divers și incluziv pe cât ați crede și roboții nu au valori umane ca oamenii”, afirmă Tran, acesta explicând că va fi nevoie de programatori care să dezvolte un cod de etică AI care să asigure că roboții nu vor discrimina împotriva unor anumite categorii de persoane, piața din acest domeniu încă de nișă ridicându-se deja la aproximativ 100 de milioane de dolari în 2019;- Datele private sunt tot mai în pericol din cauza atacurilor cibernetice așadar va fi nevoie de persoane specializate în prevenirea problemelor de acest tip, potrivit analistului Bank of America.