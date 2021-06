VIDEO Cine sunt oamenii care au construit SpaceX. Cum a devenit Elon Musk, tipul stângace și timid, simbolul succesului universal

Din acest punct de vedere putem spune ca este un pic nedrept ca Musk culege toti laurii, iar seria aceasta de articole isi doreste tocmai sa restabileasca, atat cat se poate, adevarul istoric.









Sa ne intoarcem la inceputurile SpaceX

Insa fara sa gresim, putem spune ca SpaceX este in acest moment la rascruce de drumuri: mica firma de apartament este astazi un imperiu in profunda transformare, evaluat la 74 miliarde de dolari, cu aproape 10000 de angajati si diversificat in mai multe sectoare, de la lansari comerciale clasice pentru terti operatori, la servicii de comunicatie prin propria retea de sateliti Starlink, la zboruri cu echipaj uman catre ISS, si in pregatirea unor viitoare solutii de transport suborbital sau a unor misiuni interplanetare, scrie Space Alliance (partea I).





In trend cu noua moda: industria software din Silicon Valley a ramas oarecum in umbra si noul El Dorado este acum industria spatiala. Se investesc sume considerabile pentru ca miliardarii planetei au intuit corect ca puterea de maine sta in tehnologie si ca potentialul domeniului spatial este unul urias.Intr-o lume volatila, in schimbare accelerata in ceea ce priveste standardele de ierarhizare si raportare sociala, Musk a devenit repede idolul noii generatii care isi cauta locul in acest nou sistem de valori.Fara a ii nega rolul decisiv in istoria companiei, trebuie spus totusi ca SpaceX a fost un succes de echipa, unde fiecare ingredient a contat pentru stabilirea compozitiei castigatoare. Un amestec intre priceperea in afaceri a lui Musk si spiritul sau foarte pragmatic, relatiile politice ale apropiatilor sai si ideile vizionare ale echipei tehnice.SpaceX, a fost fondata pe 6 mai 2002 in Los Angeles, cu denumirea de Space Exploration Technologies Corp. Membrii fondatori au fost Musk, care la acea data nu implinise 31 de ani (este nascut pe 28 iunie), Tom Mueller (angajatul cu numarul 2, insarcinat cu partea de propulsie) si Chris Thompson (angajatul cu numarul 3, responsabil cu dezvoltarea structurii viitoarei rachete Falcon 1).Acum celebra fotografie din 2002 postata de Musk pe retelele sociale, cu petrecerea companiei la care fusese invitata o formatie de mariachi, il infatiseaza pe acesta impreuna cu echipa sa, in care reusise sa ii coopteze pe Hans Koenigsmann (numarul 4 in companie, care se ocupa de partea de ghidaj si control) dar si pe Chris Sloan (inginer software), Philippe Kassouf (managerul de cercetare-dezvoltare) si Chip Basset (responsabil pentru echipamentul de sol).Alaturi de ei secretara personala a lui Musk, Mary Beth Brown, care i-a stat alaturi pana in 2016.Multe s-au schimbat in cei aproape 20 de ani care s-au scurs de atunci, insa Tom Mueller si Hans Koenigsmann l-au insotit pe Musk in aventura sa spatiala si sunt personaje cheie in dezvoltarea solutiilor tehnice de care face uz SpaceX.In vara lui 2002, la propunerea lui Koenigsmann, echipei i se alatura Gwynne Shotwell, care a avut un rol capital pentru pozitionarea pe piata, vanzari, contracte etc. Mana dreapta a lui Musk, ea se regaseste astazi in pozitia de presedinte si COO.