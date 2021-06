Regula de bază pentru noua achiziție: niciun televizor nu este PREA mare

Alegerea televizorului potrivit poate fi o bataie de cap in ziua de azi

Însă dacă vei întreba grupurile din industria filmului și televiziunii, îți vor spune că mărimea aparatului depinde de distanța de la care-l privești. Ideal ar fi să umple o anumită zonă din câmpul vizual, dar acest „ideal” este relativ.THX, compania fondată de celebrul George Lucas, recomandă să înmulțești distanța cu 0,835 ca să afli diagonala. Dacă stai ca majoritatea oamenilor la 3 metri, televizorul ar trebui să fie de 2,5 metri (90 inci). Cam mare, nu? Deci diagonala de 65 inci nu ar fi „prea” mare după THX.Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) recomandă un unghi de vizualizare de 30 de grade, adică binișor mai mic decât THX, și multiplicarea distanței cu 0,625. Deci în exemplul cu 3 m revine un televizor cu diagonala între 65 și 70 inci.Aproape toate tevizoarele sunt acum 4k, iar cele 8k sunt tot mai multe. Dar ca să vezi toate detaliile trebuie să stai foarte aproape sau să ai un televizor uriaș. De la 3 m depărtare, chiar și la cele „mari” nu poți beneficia de rezoluția de care sunt capabile. Așa că nici nu ai nevoie de un aparat 8k. Dacă vrei să afli cât de departe trebuie să stai ca să nu mai vezi pixeli individuali, Sony propune:Da, chiar și în fața unui televizor de 85 (216 cm) poți sta la sub 2 metri!Iar dacă stai mai departe și camera îți permite, te poți gândi și la un proiector care-ți va da o imagine chiar mai apropiată de cinema. Pentru că, ținând seama că la un conținut de mai slabă calitate oricare aparat va avea o imagine pe măsură, sfatul celor de la Cnet rămâne „Ia un televizor cât mai mare!”.