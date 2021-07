Te ascultă cu adevărat telefonul să îți afișeze reclame? Păi, se pare că nu e nevoit să o facă

Pot telefoanele să asculte?

Computerele lucrează în fundal

alte reclame pe care ai făcut click pe platformă;





datele personale pe care le-ai furnizat platformei (data nașterii, adresa de email, sexul, locația și dispozitivele pe care le folosești pentru a accesa platforma);





informații împărtășite cu platforma prin intermediul altor parteneri de marketing al căror client ești deja;





pagini sau grupuri specifice cărora le-ai dat „Like” sau cărora te-ai alăturat pe platformă.

Exercitarea dreptului la intimitate este o alegere

Încearcă și tu

Păi nu este tocmai o coincidență că ai fost vizat de o reclamă a aceluiași produs de care ești interesat. Însă asta nu înseamnă că dispozitivul tău chiar îți ascultă conversațiile - nu are nevoie să facă asta.Există o probabilitate ridicată că deja îi dai toate informațiile de care are nevoie.Majoritatea dintre noi ne dezvăluim cu regularitate informațiile noastre unei game largi de site-uri web și aplicații.Facem asta când le acordăm anumite permisiuni sau permitem cookie-urilor să ne urmărească activitățile online.Așa numitele „first-party cookies” permite site-urilor să „țină minte” anumite detalii despre interacțiunile noastre cu un site. De exemplu, cookie-urile de logare te lasă să îți salvezi datele de intrare într-un cont ca să nu trebuiască să le introduci de fiecare dată.Cookie-urile „third party” (terțe părți) însă sunt create de domenii care sunt externe site-urile pe care le vizitezi. Terțele părți sunt adesea companii de marketing care au un parteneriat cu site-ul pe care îl vizitezi sau o aplicație.Acestea din urmă găzduiesc reclamele vânzătorului și îi acordă acces la datele pe care le colectează de la tine (lucru pentru care tu ți-ai dat acordul - poate prin click-uirea pe o fereastră popup ce nu arăta deloc suspicios).Prin urmare, firma de marketing poate construi un tablou al vieții tale: rutinele pe care le ai, ceea ce îți dorești sau ai nevoie.Aceste companii încearcă mereu să evalueze popularitatea produselor lor și modul în care aceasta variază în funcție de factori ca vârsta, sexul, înălțimea, greutatea, locul de muncă sau pasiunile clientului.Prin clasificarea și gruparea acestor informații, vânzătorii își îmbunătățesc algoritmii, folosind ceva numit „sisteme de recomandare” pentru a afișa consumatorilor potriviți reclamele potrivite.Există mai multe tehnici de învățare automată cu ajutorul inteligenței artificiale (AI) care ajută sistemele să filtreze și analizeze datele tale, precum gruparea, clasificarea, asocierea și învățarea prin întărire (reinforcement learning - RL).Un agent RL se poate instrui pe baza feedback-ului obținut de la interacțiunile cu utilizatorii, la fel cum un copil mic poate învăța să repete o acțiune dacă aceasta duce la o recompensă.Prin apăsarea butonului de „Like” la o postare de pe platformele social media trimiți automat un semnal de recompensă unui agent RL, confirmând că ești atras de postare - sau poate de persoana care a făcut-o. Oricare ar fi cazul, un mesaj este trimis agentului RL despre interesele și preferințele tale personale.Dacă începi să dai activ „Like” unor postări despre „mindfulness” pe o platformă socială, sistemele sale vor învăța să îți trimită reclame ale companiilor care oferă produse și conținut legat de lucrul respectiv.Recomandările de reclame se pot baza de asemenea și pe alte date, dar nu limitate la:Algoritmii AI pot ajuta firmele de marketing să colecteze bazine de date uriașe despre tine și să îți construiască întreaga rețea socială, clasificând oamenii din jurul tău pe baza a cât de mult „îți pasă” (interacționezi cu) ei.Aceștia pot apoi să înceapă să îți afișeze reclame nu doar pe baza datelor tale, ci folosind date colectate de la prietenii și membrii familiei tale care folosesc aceleași platforme ca tine.De exemplu, Facebook ar putea să îți recomande ceva ce a cumpărat recent un prieten al tău. Nu a avut nevoie să „asculte” o conversație dintre tine și prietenul tău pentru a face asta.Deși furnizorii de aplicații ar trebui să ofere termeni și condiții clare utilizatorilor despre modul în care colectează, stochează și folosesc datele, în ziua de azi este la latitudinea utilizatorului să aibă grijă cu privire la permisiunile pe care le acordă aplicațiilor și site-urilor pe care le folosesc.Când sunteți în dubii, acordați permisiuni doar când aveți strictă nevoie.Are sens să acorzi WhatsApp acces la camera și microfonul tău întrucât nu îți poate oferi unele din cele mai importante servicii ale sale fără ele. Însă nu toate aplicațiile și serviciile vor cere doar ceea ce este necesar.Poate că nu te deranjează să fii vizat de reclame pe baza datelor tale și chiar să ți se pară util. Cercetările au arătat că persoanele cu o viziune mai „utilitaristă” (practică) asupra lumii chiar preferă recomandările din partea AI în detrimentul celor oferite de oameni.Aceasta fiind spusă, este posibil ca recomandările AI să constrângă alegerile oamenilor pe termen lung. Prin prezentarea consumatorilor cu opțiuni selectate de algoritmi cu privire la ce să se uite, citească și cumpere, companiile ar putea să ne îngusteze experiența și stilul de viață.Există câteva sfaturi simple pe care le poți urma pentru a limita cantitatea de date pe care o distribui online.În primul rând ar trebui să revizuiești cu regularitate toate permisiunile acordate aplicațiilor de pe telefonul tău. De asemenea, gândește-te întotdeauna de două ori când o aplicație sau un site web îți cere anumite permisiuni sau acordul pentru a colecta cookies.Evită să îți folosești conturile de pe social media pentru a te conecta sau loga la alte site-uri și servicii de fiecare dată când acest lucru este posibil. În majoritatea cazurilor ți se oferă opțiunea de a te înscrie prin email și ai putea folosi chiar o adresă temporară (burner email).Odată ce ai început procesul de înscriere, amintește-ți că trebuie să oferi doar atâtea informații cât este strict nevoie.Iar dacă ești precaut cu privire la intimitate, ia în considerarea instalarea unui VPN (virtual private network) pe dispozitivul tău. Acesta îți va masca adresa IP și va cripta toate activitățile tale online.Dacă tot crezi că telefonul tău te ascultă există un experiment simplu pe care poți să îl încerci.Mergi la setările telefonului și restricționează accesul la microfon pentru toate aplicațiile instalate. Alege un produs aleatoriu pe care nu l-ai căutat pe niciunul din dispozitivele tale și vorbește pe larg cu voce tare despre el cu o altă persoană (care să aibă și ea aceleași setări).Repetă acest proces de câteva ori.Dacă nu primești reclame despre produsul respectiv în următoarele zile, s-ar părea că telefonul tău nu te „ascultă” cu adevărat. Are alte modalități de a afla la ce te gândești.