Starlink: Tot ce trebuie să știi despre constelația prin care Elon Musk vrea să conecteze la internet întreaga planetă - viteză, preț, probleme și altele

Ce este Starlink, mai exact?

Și pot acei sateliți să îmi conecteze locuința la internet?

Cât de rapidă este conexiunea la internet furnizată de Starlink?

Este Starlink de încredere?

Cum rămâne cu vremea rea și alte obstacole?

Cât de mult costă Starlink?

Există și alte probleme cu sateliții Starlink?

Când auzi de Elon Musk probabil te gândești la Tesla, compania sa de mașini electrice, SpaceX, compania pe care a fondat-o pentru explorarea spațiului, sau controversele pe care le stârnește pe platformele de social media, cu precădere Twitter. Sau poate îl cunoști doar drept unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă.Unul din lucrurile care s-ar putea să îți fie mai puțin cunoscute este proiectul Starlink al lui Musk care urmărește să vândă conexiuni la internet aproape oricui de pe planetă printr-o rețea în creștere de sateliți privați care orbitează deasupra noastră.După ani de dezvoltare a SpaceX - și după primirea a aproape 885,5 de milioane de dolari sub formă de granturi din partea Comisiei Federale de Comunicații a SUA la sfârșitul lui 2020 - progresele înregistrate de Starlink par să intre în linie dreaptă în 2021.SpaceX afirmă că se așteaptă ca rețeaua să atingă o acoperire globală până în această toamnă - deși disponibilitatea regională va depinde de aprobarea autorităților de reglementare.Musk a declarat la Congresul Mondial de Telefonie Mobilă din luna iunie că serviciile Starlink vor fi disponibile în întreaga lume cu excepția celor doi poli începând cu luna august.Noul său proiect nu este lipsit de controverse însă uitepână atunci.FOTO: StarlinkDin punct de vedere tehnic o divizie din cadrul SpaceX, Starlink este de asemenea numele dat de compania aerospațială pentru rețeaua sa - sau „constelația” - în creștere de sateliți aflați pe orbită.Dezvoltarea rețelei a început în 2015, primul satelit prototip fiind lansat pe orbită în 2018. În anii care au trecut de atunci Starlink a pus peste 1.000 de sateliți pe orbită cu ajutorul a zeci de lansări.În prima misiune Starlink de anul acesta, SpaceX a lansat 60 de sateliți pe orbită în luna ianuarie de la Centrul Spațial Kennedy folosind racheta reutilizabilă Falcon 9.Lansările ulterioare, cea mai mare dintre acestea punând tot 60 de sateliți pe orbită în 26 mai, au dus numărul total la 1.740 deși o parte a acestora sunt prototipuri sau unități care nu sunt componente funcționale ale rețelei.Asta e ideea, da. Exact ca furnizorii existenți de internet prin satelit ca Viasat, Starlink vrea să vândă acces la internet - în special persoanelor din mediul rural sau alte părți ale lumii care n-au deja acces la internet broadband de mare viteză.„Starlink este ideal pentru zonele globului în care conectivitatea a fost în mod tipic o provocare”, scrie site-ul rețelei, adăugând că „fără a fi dependent de infrastructura tradițională de la sol, Starlink poate furniza internet broadband de mare viteză către locuri unde accesul a fost de neîncredere sau a lipsit complet”.Pentru a seta conexiunea utilizatorii vor avea nevoie doar de o antenă satelit de mici dimensiuni montată la locuința lor pentru a recepționa semnalul și pentru a-l trece la router. Există chiar și o aplicație Starlink pentru Android și iOS care folosește realitatea augmentată pentru a-i ajuta pe clienți să aleagă locația și poziția ideală pentru antenele lor.Deocamdată serviciile Starlink sunt disponibile doar în anumite părți ale SUA, Canada și alte câteva țări dar serviciul se laudă deja cu peste 10.000 de clienți și acoperirea va continua să crească pe măsură ce mai mulți sateliți se vor alătura constelației.Starlink speră ca în cele din urmă să acopere întreaga planetă cu semnal Wi-Fi de mare viteză.FOTO: Pixabay„Utilizatorii se pot aștepta să vadă viteze care variază între 50 și 150Mbps și o latență între 20 și 40 de milisecunde în majoritatea locurilor în următoarele câteva luni”, afirmă site-ul Starlink, acesta avertizând de asemenea cu privire la perioade scurte fără conectivitate.„Pe măsură ce lansăm mai mulți sateliți, instalăm mai multe stații la sol și ne îmbunătățim rețeaua software, vom avea o îmbunătățire dramatică a vitezei de transfer, latenței și uptime-ului (n.r. perioada de timp în care un server este în funcțiune)”, susține Starlink.În plus, Musk a anunțat pe Twitter în luna februarie că se așteaptă ca Starlink să își dubleze viteza la 300Mbps până la sfârșitul anului.Relatările inițiale din partea unor surse ca Fast Company și CNBC par să indice că primii clienți ai Starlink sunt mulțumiți de serviciu deși compania avertizează cu privire la acele perioade scurte fără conectivitate în timpul stadiului beta.Site-ul DownDetector.com, care ține evidența în timp real a întreruperilor unor servicii, enumeră 4 căderi ale Starlink în 2021, câte una în ianuarie, februarie și aprilie, cea mai recentă având loc pe 6 mai.Pentru comparație, Viasat a înregistrat o singură întrerupere a serviciului în luna februarie în timp ce HughesNet, o altă companie care oferă internet prin satelit, nicio cădere majoră în 2021.Utilizatori Starlink din întreaga Americă de Nord, de la Arizona la Alberta, Canada, au scris despre căderea din 6 mai pe Reddit însă pentru majoritatea conexiunea a revenit în decurs de câteva ore.FOTO: Hannibal Hanschke / AFP / Profimedia ImagesAcestea sunt cu siguranță unele din marile dezavantaje ale internetului prin satelit.Site-ul Starlink notează că receptorul său este capabil să topească zăpada care aterizează pe el însă nu poate face nimic cu privire la zăpada care se acumulează în jurul său, precum și în legătură cu alte obstacole care ar putea bloca linia de comunicare cu satelitul.„Recomandăm instalarea Starlink într-un loc care evită acumularea de zăpadă și alte obstacole ce pot bloca semnalul”, afirmă site-ul, precizând și că „ploile puternice și vântul pot de asemenea afecta conexiunea ta la internet prin satelit, putând duce la viteze mai reduse sau rareori la o cădere”.Starlink a început să accepte precomenzi de la clienții interesați să se alăture programului său beta „Better Than Nothing”. Costul serviciului este de 99$ pe lună, plus taxe și comisioane și o plată inițială de 500$ pentru antena și routerul de care utilizatorii vor avea nevoie pentru a putea recepționa semnalul.Starlink afirmă că primește comenzi de la clienți pe baza sistemului „primul venit, primul servit” și că onorarea unor precomenzi ar putea dura până la 6 luni.99 de dolari pe lună sunt o căruță de bani pentru o conexiune la internet, mai ales pentru una care nu este nici pe aproape la fel de rapidă ca fibra optică însă Musk pariază că prețul va merita pentru persoanele care până acum au trăit fără o conexiune de încredere la internet.FOTO: Just2shutter / Dreamstime.com Există destule motive de îngrijorare cu privire la proliferarea sateliților privați în spațiu și subiectul este unul controversat în comunitatea astronomică, aceasta fiind îngrijorată de impactul sateliților aflați pe orbite joase asupra cerului pe timpul nopții.În 2019, la scurt timp după lansarea primilor sateliți broadband ai constelației Starlink, Uniunea Astronomică Internațională a remis un comunicat de presă în care trăgea un semnal de alarmă cu privire la consecințele neprevăzute ale acestora asupra observărilor astronomice și protejării animalelor nocturne.„Nu înțelegem deocamdată impactul acestor mii de sateliți împrăștiați pe cerul nopții și, în pofida intențiilor bune, aceste constelații de sateliți le-ar putea amenința pe amândouă”, afirma comunicatul.De atunci, Starlink a început să testeze o serie de noi modele menite să reducă luminozitatea și vizibilitatea sateliților săi.„Vrem să ne asigurăm că facem lucrul corect pentru a fi siguri că copiii mici se pot uita prin telescopul lor. Este grozav pentru ei să vadă un [satelit] Starlink. Dar ei ar trebui să se uite la Saturn, la Lună...și să nu vrea să fie întrerupți”, afirmă Gwynne Shotwell, președintele Starlink.