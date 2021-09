Pudra care ar putea face bateriile mult mai eficiente - Pariul unei mici companii din SUA

O companie numită Whoop a lansat o brățară smart de fitness despre care spune că dispune de o baterie ce are o densitate energetică mai mare cu 17% decât la modelul precedent, ceea ce înseamnă că gadgetul este cu o treime mai mic, dar are senzori mai mulți și o autonomie a bateriei care nu a scăzut față de modelul precedent.Bateria este net îmbunătățită datorită unei pudre de siliciu care poate duce la creșterea semnificativă a eficienței bateriilor. În plus, grafitul folosit la anodul bateriilor litiu-ion este înlocuit cu siliciu, un material mai ieftin care permite stocarea mai multor atomi ionizați într-un spațiu mai mic.Sila se numește compania care a dezvoltat bateria și a fost fondată în California acum un deceniu de un fost angajat al Tesla. În 2011 fondatorii credeau că bateria dorită va fi gata în cinci ani, dar le-a luat dublu. Compania Sila, cu sediul în California, are 250 de angajați și a primit în total 925 milioane dolari finanțare.Companii precum Enovix, QuantumScape, Solid Power și Sila lucrează la noi tehnologii care să îmbunătățească bateriile, mai ales că procesoarele tot mai puternice și ecranele tot mai luminoase și performante ale gadget-urilor ar face ca autonomia bateriilor să scadă, dacă nu sunt și acestea făcute mai eficiente.Compania Sila are parteneriate de cercetare cu constructori auto și speră că bateriile ei vor ajunge pe mașini după 2025 și că vor reduce costurile de producție.