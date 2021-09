[P] Un nou Xiaomi Store în România, în Centrul Comercial Sun Plaza din București, prin Dphone Retail

Noul magazin comercializează întreaga gamă de produse și accesorii Xiaomi

Dorim ca investițiile în România să ducă la deschiderea de magazine Xiaomi în fiecare mare oraș și aducerea înaltei tehnologii cât mai la îndemâna oricui.„Strategia noastră de extindere și de investiții pe piața europeană a început în 2018, în Spania, unde am deschis până în prezent 26 de magazine Xiaomi. Principiul Xiaomi este acela de a face inovația accesibilă pentru toți. Continuăm să aducem aproape de consumator produsele bazate pe tehnologii inovatoare, la cele mai accesibile prețuri. România dispune de o piață largă și ofertantă pentru tehnologie și new retail, de aceea am hotarât să investim aici și să oferim clienților finali cea mai recentă tehnologie și o experiență de retail de 360 de grade”, declară David Chen, director general DPhone Retail.DPhone Retail își propune să aducă în România, toate produsele brandului Xiaomi, ce au ca destinație piața din Europa. Astfel, în magazinele Xiaomi deschise de distribuitor, vom regăsi atât smartphone-uri, ceasuri și brățări inteligente, produse ecosystem, ca trotinetele electrice, cât și accesorii inteligente pentru casă: aspiratoare, becuri, purificatoare, dar și produse de lifestyle (genți de voiaj, rucsacuri, compresoare auto, etc.).“Deschiderea unui magazin de tehnologie, cum este Xiaomi Store Sun Plaza, presupune investiții de capital financiar și uman, ce includ atât amenajările, cât și stocurile de produse", a declarat David Chen, director general DPhone Retail.„Stocurile Xiaomi Store Sun Plaza si ale tuturor magazinelor de brand pe care le vom deschide în România vor fi actualizate regulat cu cele mai noi produse ale mărcii, prin urmare acesta este spațiul în care puteți nu numai să testați majoritatea dispozitivelor Xiaomi, ci să și beneficiați de asistență și îndrumare de la profesioniști instruiți, prezenți oricând la dispozitia Dvs pentru a vă oferi consultanță și detalii despre produse”, a adăugat Chen.“Xiaomi Store Sun Plaza reprezintă începutul întregului proiect pe care ni-l propunem în România. Dorim ca investițiile pe piața de aici să genereze magazine Xiaomi pe tot teritoriul țării, un număr mare de locuri de muncă și noi oportunități de business, pentru clienții locali și dezvoltarea de parteneriate pe termen lung cu aceștia”, spune directorul general DPhone Retail, David Chen.Dphone este cel mai mare retailer de dispozitive inteligente din China. compania fiind listată la Bursa de Valori HK din 2014. Dphone deține peste 3000 de magazine în China, si este prezenta global pe multe piete, dintre care amintim SUA, India, Thailanda, Africa, Spania și multe altele.Informații actualizate despre Xiaomi Store Sun Plaza poți urmări pe pagina dedicată de Facebook