VIDEO Găina cu ouă de aur: A fost deschis primul muzeu dedicat în totalitate operelor digitale NFT

Găina cu ouă de aur

Muzeul NFT din Seattle prezintă creaţii originale însoţite de explicaţii ale tehnologiilor care le fac posibile. Instituţia îşi propune să ajute vizitatorii să navigheze în lumea nouă a tokenurilor nefungibile (NFT).„Scopul unei locaţii fizice este acela de a facilita accesul tuturor”, a declarat pentru AFP cofondatorul muzeului, Peter Hamilton. „Puteţi intra şi, indiferent ce ştiţi sau nu ştiţi despre arta digitală, despre NFT-uri, puteţi vedea lucrările prezentate în format mare, într-un mod care aminteşte de o expoziţie într-un muzeu”, a explicat el.Formatul NFT (non-fungible token) permite asocierea unui certificat de autenticitate oricărui obiect virtual, indiferent dacă este vorba despre o imagine, o fotografie, o animaţie, un videoclip, un fragment muzical sau un articol de presă.Acest certificat este teoretic inviolabil şi nu poate fi duplicat. El este conceput prin tehnologia blockchain care este folosită și ca bază pentru criptomonede, precum bitcoin.Chiar dacă poate fi copiat conţinutul lor, NFT-ul în sine rămâne întotdeauna „originalul”, în acelaşi mod în care există nenumărate reproduceri după „Mona Lisa” de Leonardo da Vinci, însă pictura originală se află mereu la Muzeul Luvru.Necunoscute în urmă cu un an, NFT-urile ele reprezintă pentru unii o găină cu ouă de aur pe piaţa de artă contemporană. Investitorii şi colecţionarii bogaţi s-au grăbit să achiziţioneze aceste creaţii virtuale, a căror proprietate este uşor de urmărit prin tehnologia blockchain.NFT-urile au devenit loturi esenţiale pentru marile case de licitaţii, precum Christie's, care a vândut o operă digitală a artistului Beeple pentru suma record de 69,3 milioane de dolari , la New York, în martie 2021.Această nouă modă suscită îngrijorări şi scepticismul unora cu privire la perenitatea ei, însă vizitatorii muzeului din Seattle nu simt că au fost victimele unui miraj.„Este un fel de fenomen global şi îl vedem ieşind la suprafaţă”, a declarat Cara, una dintre vizitatorii muzeului. Un alt vizitator, Hamilton, s-a arătat încântat să asiste în mod direct la evoluţia NFT-urilor pe scena artistică.„Este greu de spus unde ne va duce această tehnologie, este abia la început”, a afirmat el. „Dacă cineva vă spune că este un expert în NFT, vă minte pentru că toţi învăţăm, suntem cu toţii la debutul unei experienţe care abia a început”, a declarat el.În martie anul trecut, o galerie de artă, integral dedicată creaţiilor digitale de tip NFT, a fost inaugurată la New York , prezentându-se ca fiind primul spaţiu fizic expoziţional din lume consacrat acestei tehnologii.A doua zi după ce această galerie newyorkeză a fost inaugurată joi, o expoziţie dedicată creaţiilor NFT a fost vernisată şi la Shanghai.