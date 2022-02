Facebook și metaversul său: Începutul coșmarului?

Precedentul Second Life

O lume virtuală mai atractivă decât realitatea

Pentru Facebook metaversul va revoluționa ideea de internet

Metaversul, începutul coșmarului?

Andreas Kaplan, rector la Facultatea de Business ESCP din Berlin, explică într-un editorial publicat de The Conversation France „Când în urmă cu mai bine de 10 ani, în 2010, am identificat împreună cu Michael Haenlein, profesor de marketing la Facultatea de Business ESCP, lumile virtuale ca fiind rețelele sociale, raționamentul nostru a fost adesea pus la îndoială.Însă pentru noi legătura a fost mai mult decât evidentă, deoarece, la acea vreme, am făcut numeroase cercetări asupra acestor lumi virtuale, în special asupra Second Life . Recent, logica noastră s-a confirmat când Facebook, gigantul rețelelor de socializare, și-a anunțat intrarea în lumea metaversurilor, adică a lumilor virtuale.Cercetările noastre asupra Second Life, o lume socială virtuală tridimensională lansată în 2003, a arătat că mulți dintre utilizatorii săi, reprezentați sub forma unor avataruri personalizate sau, cu alte cuvinte, reprezentări grafice ale caracterului sau personalității unui utilizator, au privit această lume virtuală nu doar un simplu joc, ci ca o extensie a vieții lor reale.În Second Life, utilizatorii interacționează cu alte persoane în timp real, se întâlnesc și vorbesc între ei, devin prieteni și își construiesc relații, chiar vând și cumpără bunuri virtuale folosind moneda virtuală a Second Life, dolarul Linden, care poate fi obținut fie prin schimbarea de dolari americani sau muncind și câștigând un salariu (virtual).O posibilitate de a câștiga o a doua viață este să creați produse virtuale vânzându-le în propriul magazin (tot virtual). Dar și speculațiile imobiliare par oportune.Astfel, Anshe Chung (Ailin Graef în viața reală), ar fi câștigat un milion de dolari (reali) prin achiziționarea de terenuri virtuale mari pe care le-a vândut în loturi mai mici pentru mai mulți bani.Câștigul de bani reali este posibil deoarece dolarii Linden pot fi schimbati înapoi în dolari americani, permițând câștigarea de bani reali, ceea ce a creat chiar și atunci serioase bătăi de cap pentru avocați, profesioniștii din domeniul fiscal și autoritățile fiscale.FOTO: © Marchmeena Utilizatorii au descris Second Life ca fiind mai atractiv decât realitatea, decât viața lor reală, prima lor viață. Utilizatorul mediu din eșantionul nostru a spus că a folosit Second Life timp de aproximativ 4 ore pe zi, valoarea mediană fiind de 2,8 ore. Cu toate acestea, unii dintre ei au petrecut mai mult de 16 ore pe zi în acest mediu virtual, folosind viața reală doar pentru a dormi.N-am bazat pentru această cercetare pe o serie de 29 de interviuri calitative aprofundate pe care le-am realizat cu rezidenți Second Life din întreaga lume și cu o vârstă medie de 35 de ani.Pe baza cercetărilor noastre, am identificat patru motivații principale pentru utilizarea Second Life: căutarea distragerii atenției, dorința de a forma relații personale, nevoia de a învăța și dorința și posibilitatea menționată mai sus de a câștiga bani.În timp ce „hype”-ul din jurul Second Life s-a stins rapid, metaversul Facebook ar putea fi de fapt începutul unei alte povești mai mari. Alegerea numelui de metavers de către Facebook, o combinație a „meta”, care înseamnă „dincolo”, și univers nu este neînsemnată.Scriitorul american de science fiction Neal Stephenson a folosit exact acest termen pentru a descrie lumea sa virtuală imaginară în Snow Crash , best seller-ul său din 1992.În acest roman, plasat la începutul secolului al XXI-lea, Stephenson spune povestea curierului Hiro care locuiește fizic în Los Angeles dar își petrece aproape cea mai mare parte a zilelor în metavers, unde avatarurile participă la concerte, merg la muncă sau consumă droguri virtuale precum Snow Crash.Metaversul devine atât de popular încât unii oameni chiar decid să rămână conectați la el în permanență, petrecându-și viața reală în unități de depozitare, înconjurați doar de echipamentele tehnice necesare pătrunderii în lumea virtuală.FOTO: Kay Nietfeld / AFP / ProfimediaNeal Stephenson descrie fictiv ceea ce Second Life s-a transformat parțial în realitate în urmă cu aproape douăzeci de ani și ceea ce CEO-ul Facebook Mark Zuckerberg pare să aibă în vedere pentru metaversul său recent anunțat, care pare să devină o versiune mai avansată a Second Life prin aplicarea celor mai noi tehnologii în realitate virtuală și augmentată.Cu ajutorul unei căști de realitate virtuală, utilizatorii vor face și vor vedea totul în trei dimensiuni.Să participi la un concert al idolul tău sau să te plimbi prin Galeriile Lafayette cu prietenii tăi în timp ce stai acasă nu va mai fi o problemă. Chiar și expresiile faciale ale purtătorului căștii, echipate cu cititor biometric, pot fi reproduse pe fața virtuală a avatarului corespunzător.Astfel, pentru Mark Zuckerberg metaversul va revoluționa însăși ideea de internet. Momentul ar putea fi bine ales.În timpul pandemiei de COVID-19 mentalitatea societății față de mediile digitale s-a schimbat semnificativ, oamenii având parte de ore de întâlniri virtuale pe Zoom, Google Meet sau Microsoft Teams.Întrebarea este de ce un astfel de metavers ar putea deveni un coșmar pentru societate. În 2010, ne-am finalizat analiza concluzionând că utilizatorii nu aveau „ nimic de pierdut în afară de lanțurile lor ”.Astăzi, mai multe par să fie în joc.Presupunând că progresele în inteligența artificială (AI), automatizarea și transformarea digitală vor lăsa o parte semnificativă a șomerilor să trăiască cu o formă de venit de bază universal, ne putem întreba cum își vor umple ziua.FOTO: © Luisfilipemoreira În urmă cu mai bine de 10 ani, mai mulți utilizatori ai Second Life au declarat că preferă viața lor virtuală celei reale. Cu un mediu virtual mult îmbunătățit, care oferă mai multe funcții și oportunități (virtuale), nu există mai mulți oameni care preferă să-și transfere viața în metavers?Cât de departe suntem de o lume precum cea descrisă în romanul lui Neal Stephenson?Pentru moment, Facebook a anunțat că realizarea completă a metaversului va dura 10 ani sau mai mult, chiar dacă vor cheltui miliarde de dolari pentru a-l aduce la viață.Este de asemenea discutabil dacă Facebook va reuși în acest demers, având în vedere istoria sa în ceea ce privește lansările de noi produse – și eșecurile acestora (doar gândiți-vă la Parse, Beacon sau chiar la Facebook Credits).Totuși, aceasta s-ar putea să nu fie întrebarea corectă de pus. Facebook a repus pe masă ideea unei lumi virtuale. Dacă nu o vor realiza ei, o va prelua o altă companie Adevăratele întrebări ar trebui să fie următoarele: ce ar însemna o astfel de evoluție pentru societatea noastră și dacă este de dorit pentru umanitate? Cum ne putem pregăti cel mai bine pentru o astfel de posibilă evoluție?”