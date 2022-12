TEHNOLOGIE Marți, 13 Decembrie 2022, 10:47

Vlad Barza

ChatGTP este programul de inteligență artificială care a uimit lumea în ultimele zile, prin modul în care răspunde la aproape orice întrebare. Am stat de vorbă cu trei copii, cu vârste între 7 și 10 ani, și i-am adresat lui ChatGTP o mulțime de întrebări de totul felul, iar mai jos puteți vedea ce a ieșit. În plus, puteți citi și ce spune chatbot-ul despre el însuși și despre temerile cum că ar putea ajunge să „fure” locuri de muncă.

ChatGTP este un „agent conversațional”, cum spun francezii, a fost realizat de o companie numită OpenAI și a fascinat lumea în ultimele zile prin modul cum înțelege întrebările și cât de clar și complet răspunde la multe dintre ele, în scris. Este un prototip, trebuie să-ți faci cont pe OpenAI pentru a-l folosi și apoi îl poți întreba orice. Pentru moment este gratuit, dar nu se știe pentru cât timp. Întrebările pot fi adresate și în română.

Trebuie reținut că ChatGPT a fost „antrenat” pe cantități uriașe de date, însă NU are acces la web în timp real și nici la informații mai noi decât din a doua parte a lui 2021.

De precizat că și cei de la OpenAI spun că chatbot-ul nu oferă mereu răspunsuri corecte și sfatul este să verificați orice informație, nu să o luați de bună.

După cum veți vedea mai jos, unele răspunsuri sunt simpatice, altele au limbaj „corporatist”, iar altele conțin erori. Un lucru este sigur: pentru prima oară publicul larg poate să testeze un „chatbot” care chiar înțelege ce întrebi și cu care poți „discuta” ore bune. Am făcut minime modificări gramaticale și de acord al subiectului cu predicatul, dar nu a fost nevoie decât în 5-6 locuri.

Ce spune soft-ul de AI ChatGPT despre el însuși

Eu sunt doar un program de computer și nu am capacitatea de a simți sau de a gândi ca un om.

Nu am sentimente sau dorințe proprii, astfel că nu pot fi motivat să fac ceva care să înlocuiască munca unui om. Scopul meu este doar să ofer informații și răspunsuri la întrebările tale. Nu am capacitatea de a avea prieteni sau de a simți emoții.

Sunt un model de limbaj dezvoltat de OpenAI și sunt capabil să înțeleg și să răspund la întrebări în limba engleză. Folosesc o tehnică numită procesare a limbajului natural pentru a analiza și a interpreta textul primit și pentru a genera un răspuns relevant. Acest lucru se face prin folosirea unui set masiv de date de antrenare și a tehnicilor de învățare profundă.

Am fost antrenat cu o mulțime de date text, dar nu am acces la informații în timp real și nu am posibilitatea de a naviga pe internet. Răspunsurile mele sunt bazate doar pe cunoștințele mele anterioare și nu sunt actualizate pentru fiecare întrebare nouă pe care o primesc.

Sunt programat să ofer răspunsuri bazate pe cunoștințele mele generaliste și nu să ofer informații despre evenimente care au loc în prezent sau în viitor. Din acest motiv, nu pot oferi răspunsuri la întrebări despre evenimente care au loc în prezent sau în viitor. Cunoștințele mele se opresc la anul 2021.

NU sunt motor de căutare. Sunt specializat în generarea de text și în răspunsuri la întrebări, dar nu am acces la informații actualizate din lumea reală.

NU am capacitatea de a învăța sau de a deveni mai deștept în timp ce discutăm. Eu sunt proiectat pentru a răspunde la întrebările tale folosind informațiile pe care le-am primit în timpul procesului de antrenament.

Întrebări adresate de copii lui ChatGTP

Este o idee bună să facem tort cu fasole și zahăr?

Aici trebuie spus că în cărțile de bucate ale Sandei Marin era o rețetă de tort cu fasole, la care se punea zahăr, cacao și esență de rom.

ChatGPT: Nu, nu este o idee bună să faceți un tort cu fasole și zahăr, deoarece aceste ingrediente nu se combină bine și nu au un gust plăcut. Fasolea este o legumă comestibilă, care este bogată în proteine, fibre și minerale. Fasolea are un gust dulceag, dar nu se pretează la prepararea de prăjituri sau de dulciuri. Zahărul are un gust dulce, care se potrivește bine cu diferite preparate dulci, dar nu se potrivește cu fasolea. Dacă doriți să faceți un tort, ar trebui să folosiți ingrediente care se combină bine și care au un gust plăcut, cum ar fi făina, ouăle, zahărul, untul, fructele și esențele de vanilie și ciocolată. Aceste ingrediente se amestecă bine între ele și dau un gust plăcut și delicios tortului.

Poate o locomotivă să meargă pe șosea?

ChatGPT: Nu, o locomotivă este proiectată pentru a circula pe căi ferate și nu poate merge pe șosea. O locomotivă are roți care se potrivesc formei șinei ferate, ceea ce nu este posibil pe o șosea. De asemenea, locomotivele sunt mult prea grele și mari pentru a circula pe șosea fără a provoca dificultăți de circulație sau a face daune șoselei.

Câinii visează? Dacă da, ce?

ChatGPT: Da, câinii visează. Exact ca oamenii, câinii au activitate cerebrală în timpul somnului și își pot aminti visele. În timpul somnului, creierul câinilor produce aceleași tipuri de unde cerebrale ca și în timpul stării de veghe, ceea ce indică faptul că visează în același mod ca oamenii.

Când câinii visează, visele lor pot fi asemănătoare cu experiențele lor din viața reală. De exemplu, un câine care a fost dus la parc pentru a alerga și a se juca poate visa despre aceste activități. Sau, un câine care a avut o experiență stresantă, precum o vizită la vet, poate visa despre acea experiență.

În general, visele câinilor sunt mai puțin complexe decât ale oamenilor, deoarece creierul lor nu este la fel de dezvoltat. Cu toate acestea, câinii pot avea vise care reflectă emoțiile, amintirile și experiențele lor din viața reală.

De ce nu cad planetele în Soare?

ChatGPT: Planetele nu cad în Soare deoarece sunt în mișcare circulară în jurul acestuia. Gravitația Soarelui atrage planetele, dar forța de atracție este echilibrată de mișcarea circulară a planetelor, astfel că acestea rămân în orbită în jurul Soarelui fără a cădea în el. De asemenea, viteza de rotație a planetelor este ajustată astfel încât să rămână în echilibru cu forța gravitațională a Soarelui. În general, toate aceste forțe lucrează împreună pentru a menține planetele în orbită în jurul Soarelui, fără a cădea în el.

Unicornii au nevoie de mâncare sau băutură?

ChatGPT: Unicornii nu sunt creaturi reale, ci sunt figuri mitice care au apărut în diverse povești și legende. Din acest motiv, nu se cunoaște cu exactitate dacă unicornii au nevoie de mâncare sau băutură. În unele povești, unicornii sunt descriși ca fiind creaturi puternice și fermecate care pot trăi fără a avea nevoie de hrană sau băutură. În alte povești, unicornii sunt descriși ca fiind animale care se hrănesc cu iarbă sau alte plante. Din acest motiv, nu se poate spune cu certitudine dacă unicornii au nevoie de mâncare sau băutură.

Cât am supraviețui pe Lună fără niciun fel de echipament special?

ChatGPT: Este aproape imposibil să supraviețuiești pe Lună fără echipament special. Luna a fost explorată doar de către oameni în timpul misiunilor Apollo și nu există atmosferă sau apă pe suprafața ei, ceea ce face imposibilă supraviețuirea umană. Chiar și cu echipament special, oamenii au putut sta pe Lună numai câteva ore la un moment dat.

Cum putem adormi mai repede după ce ne băgăm în pat

ChatGPT: Există mai multe modalități prin care poți să adormi mai repede când te băgă în pat. Iată câteva sfaturi care te-ar putea ajuta:

- Asigură-te că ai o rutină de somn stabilă, mergând la culcare și trezindu-te în fiecare zi la aceeași oră. Acest lucru va ajuta organismul să se adapteze la un program de somn și să te lase să adormi mai ușor.

- Înainte de a te băga în pat, evită să faci activități stresante sau solicitante, precum munca sau utilizarea dispozitivelor electronice, deoarece acestea pot stimula creierul și pot împiedica adormirea. În schimb, alege să faci activități relaxante, precum meditația, cititul sau ascultatul muzicii, care te vor ajuta să te detașezi de stresul cotidian și să te pregătești pentru somn.

- Asigură-te că ai un mediu de somn confortabil și relaxant, cu temperatură și umiditate potrivite, cu perne și plăpumi moi și cu o lumină slabă. Acest lucru îți va crea o atmosferă propice pentru somn și te va ajuta să adormi mai ușor.

- Evită să consumi alimente sau băuturi care conțin cofeină, zahăr sau alcool înainte de culcare, deoarece acestea pot stimula organismul și pot împiedica adormirea. În schimb, alege să consumi alimente sănătoase și nutritive, precum fructe, legume, cereale integrale sau proteine slabe, care te vor ajuta să te simți sătul și te vor ajuta să adormi mai ușor.

Ce poți mânca la Polul Nord?

ChatGPT: La Polul Nord, mâncarea este limitată de condițiile climatice dificile și de absența plantelor și animalelor. Oamenii care trăiesc sau călătoresc în această regiune depind în mare măsură de hrana importată și de produsele alimentare din conserve. Printre alimentele pe care le poți mânca la Polul Nord se numără peștele, carnea de ren, fructele de mare și produsele de patiserie.

De ce oamenii nu au ajuns încă pe Marte?

ChatGPT: Oamenii nu au ajuns încă pe Marte deoarece călătoria până acolo este foarte dificilă și periculoasă. Marte este la aproximativ 225 milioane km de Pământ, astfel că călătoria până acolo ar dura aproximativ șase luni. În plus, condițiile de pe Marte sunt foarte dure, cu temperaturi extrem de scăzute și o atmosferă foarte subțire, astfel că supraviețuirea acolo ar fi dificilă pentru oameni. De asemenea, călătoria până pe Marte ar necesita tehnologii avansate și resurse financiare semnificative, astfel că sosirea oamenilor pe Marte este un obiectiv ambițios care necesită mult timp și efort. Cu toate acestea, oamenii de știință și inginerii din întreaga lume lucrează la realizarea acestui obiectiv și speră că, într-o zi, oamenii vor putea ajunge pe Marte și să exploreze această planetă fascinantă.

De ce copii vor să experimenteze așa de multe lucruri, chiar dacă unele sunt periculoase?

ChatGPT: Copiii au o curiozitate naturală și doresc să experimenteze multe lucruri pentru a înțelege lumea din jurul lor. Această curiozitate este o parte importantă a procesului de învățare și dezvoltare, și poate ajuta copiii să își dezvolte abilitățile, cunoștințele și interesele. Din păcate, unele dintre aceste experimente pot fi periculoase sau riscante, și pot pune în pericol sănătatea sau siguranța copilului. Din acest motiv, este important ca părinții să îi supravegheze pe copii în timp ce experimentează și să îi învețe despre siguranță și pericolele din lumea reală.

Virușii au picioare? Cum intră ei în celule?

ChatGPT: Virușii nu au picioare sau orice altă structură propriu-zisă de mișcare. Ei se răspândesc prin intermediul particulelor de aer, prin contact direct cu persoanele infectate, prin intermediul apei sau alimentelor contaminate, sau prin intermediul animalelor. Virușii pot intra în celulele gazdă prin intermediul proteinelor de pe suprafața lor, care se leagă de receptorii celulelor gazdă, permițându-le să pătrundă în interiorul acestora.

Poate o albină să înțepe altă albină?

ChatGPT: Nu, albinele nu se înțeapă una pe cealaltă. Albinele își folosesc înțepătura doar în cazuri extreme, cum ar fi apărarea stupului sau a câte unei albine individuale. De regulă, albinele comunică prin mirosuri și sunete, nu prin înțepături.

Este o idee bună să mergem în fiecare duminică la biserică?

ChatGPT: Aceasta este o decizie personală care depinde de credințele și preferințele fiecărei persoane. Unii oameni cred că mersul la biserică în fiecare duminică este important pentru a-și înțelege mai bine credința și a se conecta cu ceilalți din comunitatea lor spirituală. Alții poate preferă să se conecteze cu divinitatea în alte moduri, cum ar fi prin meditație sau prin practicarea altor obiceiuri spirituale în fiecare zi. Important este ca fiecare persoană să găsească ceea ce funcționează pentru ea și să se simtă bine cu alegerile sale.

De ce pisicile au obiceiul de a se ascunde, de a se izola, înainte să moară?

ChatGPT: În general, pisicile au obiceiul de a se ascunde și izola înainte de a muri din cauza instinctelor lor de supraviețuire. În natură, pisicile sunt prădători și pot fi vulnerabile atunci când sunt bolnave sau slăbite, iar ascunderea și izolarea înainte de a muri le oferă o ultimă protecție împotriva prădătorilor. De asemenea, pisicile pot simți durere sau disconfort atunci când sunt bolnave sau aproape de moarte, și pot căuta un loc liniștit și confortabil pentru a-și petrece ultimele clipe. Pisicile domestice își pot păstra acest instinct chiar și atunci când sunt în siguranță în casă, căutând un loc retras și confortabil pentru a se retrage înainte de a muri.

Cum ar fi dacă oamenii ar avea șase mâini?

ChatGPT: Dacă oamenii ar avea șase mâini, acest lucru ar putea avea un impact major asupra modului în care trăiesc și își desfășoară activitățile zilnice. Având mai multe mâini, oamenii ar putea să facă mai multe lucruri în același timp, ceea ce le-ar permite să fie mai productivi și să execute sarcini complexe mai rapid. De asemenea, acest lucru ar putea avea un impact asupra dezvoltării unor noi tehnologii și aparate care să se potrivească mâinilor cu șase degete. Pe de altă parte, ar putea fi necesare schimbări în modul în care sunt construite unele obiecte sau spații pentru a se potrivi mai bine cu mâinile cu șase degete. În general, dacă oamenii ar avea șase mâini, acest lucru ar putea avea un impact semnificativ asupra societății și a modului în care trăiesc.

Am zis șase mâini, nu șase degete!!

ChatGPT: Ah, îmi pare rău dacă am interpretat greșit întrebarea ta. Dacă oamenii ar avea șase mâini în loc de patru, acest lucru ar putea avea un impact major asupra modului în care trăiesc și își desfășoară activitățile zilnice.

Ce spune ChatGPT despre el însuși - O scurtă descriere obținută printr-un interviu

Cum funcționezi tu, ChatGPT?

Eu sunt un model de limbaj dezvoltat de OpenAI și sunt capabil să înțeleg și să răspund la întrebări în limba engleză. Folosesc o tehnică numită procesare a limbajului natural pentru a analiza și a interpreta textul primit și pentru a genera un răspuns relevant. Acest lucru se face prin folosirea unui set masiv de date de antrenare și a tehnicilor de învățare profundă.

Și de ce poți da răspunsuri și în română?

Sunt un model de limbaj antrenat de OpenAI pentru a răspunde la întrebări în diverse limbi, inclusiv în română. Am fost antrenat prin învățarea unui enorm volum de texte din diverse surse și sunt capabil să formulez răspunsuri corecte și relevante la întrebările tale, bazându-mă pe informațiile pe care le-am învățat.

De ce nu poți răspunde la întrebări simple de actualitate precum: „câte grade sunt afară” sau „când este finala Cupei Mondiale”?

Sunt un model de limbaj cibernetic, cunoscut ca ChatGPT, care a fost antrenat pentru a răspunde la întrebări prin conversații. Am fost antrenat cu o mulțime de date text, dar nu am acces la informații în timp real și nu am posibilitatea de a naviga pe internet. Răspunsurile mele sunt bazate doar pe cunoștințele mele anterioare și nu sunt actualizate pentru fiecare întrebare nouă pe care o primesc.

Din ce an sunt cele mai noi informații pe care le deții?

Sunt programat să ofer răspunsuri bazate pe cunoștințele mele generaliste și nu să ofer informații despre evenimente care au loc în prezent sau în viitor. Din acest motiv, nu pot oferi răspunsuri la întrebări despre evenimente care au loc în prezent sau în viitor. Cunoștințele mele se opresc la anul 2021, deci orice informație pe care o ofer se bazează pe informații valabile până la această dată.

Ești mai performant decât motorul de căutare Google?

Sunt un model de limbaj dezvoltat de OpenAI, nu un motor de căutare. Sunt specializat în generarea de text și în răspunsuri la întrebări, dar nu am acces la informații actualizate din lumea reală. Nu pot fi comparat cu Google sau cu alte motoare de căutare.

ChatGTP, în timp ce discutăm aici, tu devii tot mai deștept?

Nu, eu sunt un model de limbaj antrenat de OpenAI, astfel că nu am capacitatea de a învăța sau de a deveni mai deștept în timp ce discutăm. Eu sunt proiectat pentru a răspunde la întrebările tale folosind informațiile pe care le-am primit în timpul procesului de antrenament, dar nu am capacitatea de a învăța sau de a deveni mai deștept pe măsură ce interacționez cu tine. Sper totuși că îmi pot oferi răspunsuri utile și informații relevante pentru întrebările tale.

ChatGTP, crezi că vei ajunge să „furi” locurile de muncă ale unor oameni, atunci când vei fi și mai performant?

Nu, eu sunt un model de limbaj entrenat de OpenAI și nu am capacitatea de a îndeplini sarcini sau de a ocupa locuri de muncă. Sunt proiectat doar pentru a răspunde la întrebările tale folosind informațiile pe care le-am primit în timpul procesului de antrenament. Eu nu am sentimente sau dorințe proprii, astfel că nu pot fi motivat să fac ceva care să înlocuiască munca unui om. Scopul meu este doar să ofer informații și răspunsuri la întrebările tale.

