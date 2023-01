TEHNOLOGIE Luni, 02 Ianuarie 2023, 18:25

La nivelul comisiei europene, intr-un context international in schimbare accelerata si cu tot mai multe provocari, se discuta de multi ani, despre independenta batranului continent. Una din directiile considerate strategica, este cea tehnica: Europa trebuie sa ramana independenta din punct de vedere tehnologic pentru a putea fi competitiva economic si pentru a putea face fata pe pietele externe, scrie Space Alliance.

Componenta spatiala se regaseste pe lista scurta, insa specialistii din domeniu avertizeaza de ani buni ca valul New Space care a pornit in SUA este departe de a avea aceeasi amploare in UE.

Pentru a putea face fata epocii New Space, cu noi servicii si constelatii de sateliti, EU are nevoie de regandirea lantului industrial: mai multe rachete si mai multe baze de lansare.

In acest moment, sunt cateva companii mici angrenate in proiectarea de noi rachete (evident concentrate la inceput pe clasa mica, dar daca vor reusi ne putem astepta sa isi diversifice portofoliul), din mai multe state EU; stadiile de dezvoltare sunt diferite, dar cert este ca nici una nu are deocamdata un produs viabil.

Primul centru de lansare care va fi inaugurat in Europa se afla in Suedia

Spaceport Esrange va fi inaugurat oficial pe 13 ianuarie in prezenta regelui Suediei, al primului ministru al tarii si al unei delegatii de inalti functionari UE, condusa de presedinta Comisiei Europe, Ursula von der Leyen.

Constructia centrului de lansari orbitale, ce va fi operat de compania SSC (Swedish Space Corporation) a inceput in urma cu cativa ani. Situat in nordul tarii, deasupra cercului arctic, la 68 de grade latitudine eordica si 21 de grade longitudine estica, el face parte dintr-un complex mai mare, cu o suprafata de 5200 de kilometri patrati.

Acolo se gaseau antene pentru descarcarea datelor de la sateliti si un mic centru de unde se lansau rachete suborbitale. Intregul complex a trecut printr-un program de modernizare (valoare estimata 50 de milioane de euro), insa doar extinderea vechii infrastructure suborbitale a costat 12 milioane de euro.

Anul trecut, o explozie s-a produs in timpul lucrarilor, insa, din fericire nu au fost decat pagube materiale; doar cateva persoane au avut nevoie de spitalizare. Constructia a fost usor intarziata, insa iata ca s-a trecut peste obstacole si astazi ea a fost finalizata.

Doua companii au efectuat deja teste cu motoare la noile facilitati, insa primul zbor de test nu se va produce mai devreme de sfarsitul lui 2023. Ele sunt cele doua startupuri din Germania la care faceam referire mai devreme: Isar Aerospace care a proiectat o racheta in doua trepte, denumita Spectrum si Rocket Factory Augsburg care lucreaza la racheta One.

Spectrum are o capacitate de lansare de 1000 kg in LEO si 700 kg in SSO, in timp ce One bifeaza 1300 kg in SSO, 500 kg in MEO si 450 kg in GTO.

Mai trebuie sa amintim ca tot de la Spaceport Esrange, grupul Arianespace va efectua testele pentru dezvoltarea unei rachete reutilizabile, ca parte a proiectului Themis, derulat impreuna cu Agentia Spatiala Europeana, ESA, potrivit Space Alliance.