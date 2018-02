Impactul poluarii cu plastic a oceanelor. O amenintare reala pentru viata balenelor si a rechinilor

Oamenii de stiinta sunt de parere ca trebuie sa existe mai multe cercetari referitoare la impactul poluarii cu plastic asupra balenelor si a rechinilor, in special pentru ca viata a numeroase specii de vietati marine se afla in pericol din acest motiv, scrie BBC. Un studiu publicat in revista "Trends in Ecology and Evolution", sustine ca vietatile aflate in oceane ar inghiti sute de bucati mici din plastic zilnic. Din acest motiv, poluarea cu microplastic are potentialul de a reduce semnificativ numarul populatiei de pesti.Aceste bucati mici din plastic, cu o lungime mai mica de cinci milimetri, pot fi daunatoare pentru viata acvatica si oceanica. Posibilele riscuri ale ingerarii includ reducerea asimilarii nutritive si deteriorarea sistemului digestiv. In plus, expunerea la toxinele din plastic ar putea afecta numeroase procese biologice, precum cresterea si reproducerea.Aceste animale marine de dimensiuni mari inghit sute de metri cubi de apa zi pentru a prinde hrana necesara, ingerand in acest proces si plasticul existent in apa.Golful Mexic, Marea Mediteraneana, regiunea supranumita Triunghiul Coralilor si Golful Bengal devin prioritati ale cercetatorilor in materie de monitorizare.Studiile realizate estimeaza ca rechinul-balena din regiunea Marii Cortez, din zona Mexicului, inghite sub 200 de bucati pe plastic pe zi, in timp ce in cazul balenelor din Marea Mediterana se estimeaza un numar de 2.000 de particule de microplastic pe zi.Cercetatorii sustin ca exista rapoarte care arata ca au fost gasite 800 de kilograme de plastic in corpul unei balene naufragiate pe coasta Frantei.Potrivit sursei citate, se estimeaza ca aproximativ 8,3 miliarde de tone de plastic au fost produse pana astazi, iar, incepand cu anul 2015, au fost generate aproximativ 6,3 miliarde de tone de deseuri de plastic. Dintre acestea, doar 9% au fost reciclate, 12% incinerate si 79% s-au acumulat in mediu.