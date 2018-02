Cel mai mare zacamant de mercur din lume, existent in zona arctica, ar putea reprezenta un pericol pentru sanatatea globala

Oamenii de stiinta au identificat "cel mai mare zacamant de mercur din lume" in permafrostul din regiunea arcticii, iar acesta ar putea reprezenta un pericol pentru sanatatea oamenilor si a animalelor . Nu este inca clar cat de multa cantitate ar putea ajunge in reteaua alimentara, pe masura ce temperatura creste la nivel global, scrie National Geographic. Cantitatea de mercur natural, existent in permafrostul arctic, ar putea fi de 10 ori mai mare decat tot mercurul pe care oamenii l-au emis in atmosfera, prin arderea carbunelui si prin alte surse de poluare, in ultimii 30 de ani. Pe masura ce schimbarea climei incalzeste Pamantul, topirea permafrostului ar putea elibera cantitati semnificative de mercur in mediu.Nu este inca clar care este cantitatea de mercur care ar fi eliberata sau cand, intr-o forma care este toxica pentru oameni.Intre anii 2004 si 2012, o echipa de cercetatori a adunat mai mult de 13 mostre de gheata de pe teritoriul Alaska, iar rezultatele obtinute ar putea reda destul de fidel situatia din permafrostul Arctic. Astfel, potrivit acestora, in permafrostul din regiunea arctica putem gasi aproximativ 15 milioane de galoane de mercur, adica de doua ori mai mult decat cantitatea existenta in oceane, atmosfera si pe alte teritorii.Desi eliberarea mercurului ar reprezenta un risc crescut pentru comunitatile care traiesc in zona arcticii, "ce se petrece in Arctica, nu ramane in Arctica", iar cantitatile de mercur se vor dispersa la nivel global, sustine Paul Schuster, unul dintre autorii studiului.Mercurul se gaseste in mod natural in mediu si este eliberat ca urmare a incendiilor survenite in paduri, a eruptiilor vulcanice si prin dezagregarea rocilor. Doua treimi din mercurul existent in aer este eliberat de oameni, prin arderea carbunelui, prin deseurile medicale sau ca urmare a exploatarilor miniere. Odata aflat in aer, mercurul ajunge eventual inapoi pe pamant, infiltrandu-se in apa si in sol. De aici ajunge in corpul pestilor si al animalelor terestre, facandu-si loc in reteaua trofica.In anumite forme, mercurul este o neurotoxina puternica, ce poate afecta dezvoltarea cerebrala a copiilor. Chiar si adultii pot fi afectati, iar, in cantitati excesive, mercurul poate afecta vederea, vorbitul si miscarile musculatorii, ajungand chiar si sa compromita buna functionare a sistemului reproductiv si imunitar.