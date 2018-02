O expeditie antarctica de mari proportii va explora viata marina, ascunsa timp de 120.000 de ani

Una dintre cele mai ample misiuni din zona antarctica va avea loc saptamana viitoare si isi propune da examineze un taram cu totul nou pentru cercetatori, informeaza BBC. Un grup din Marea Britanie va explora ecosistemul marin, expus ca urmare a ruperii unui ghetar de dimensiuni mari, din peninsula Antarctica. Ghetarul are dimensiunea de aproape 6.000 de kilometri patrati. Echipa va petrece trei saptamani, din februarie in martie, la bordul unui vas de cercetare, pentru a naviga apele din preajma ghetarului Larsen C.Viata marina expusa ca urmare a ruperii ghetarului ar fi fost ascunsa sub calota glaciara timp de 120.000 de ani.Biologul Dr. Katrin Linse, care este si coordonatorul misiunii, a sustinut ca aceasta rupere a ghetarului le ofera cercetatorilor o oportunitate unica de a studia viata marina si cum raspunde aceasta schimbarilor dramatice din mediu. “Este important sa ajungem in aceasta regiune cat de repede putem, inainte ca mediul marin sa se modifice, odata ce lumina soarelui va patrunde in apa si noi specii vor incepe sa apara”, a explicat aceasta.Ruperea ghetarului ofera oportunitatea dezvoltarii unui program interdisciplinar de cercetare in regiune. "A venit momentul sa ne adresam intrebari fundamentale cu privire la sustenabilitatea ghetarilor polari continentali si efectele schimbarii climatice", a afirmat David Vaughan director la British Antarctic Survey.