Speranta de a gasi viata pe Marte gratie desertului Atacama

Un profesor de la Universitatea Tehnica din Berlin face cercetari in desertul Atacama incearcand sa demonstreze posibilitatea existentei vietii pe Marte, potrivit Le Monde Situat intre Chile si Peru, Atacama este desertul cel mai arid de pe planeta si fara indoiala se apropie cel mai mult de conditiile existente pe Planeta Rosie. In aceasta regiune preponderent arida, in care nu ploua decat o data pe an, bacteriile par sa supravietuiasca.In 2015 s-au facut primele cercetari asupra formelor de viata existente si brusc a inceput sa ploua. Echipa a detectat o explozie de activitate biologica in pamant si a prelevat probe.Intre 2016-2017 cercetarile au demonstrat faptul ca aceste comunitati bacteriene intra intr-o stare de "hibernare", dar nu mor, fiind capabile sa reziste acestor conditii dificile.