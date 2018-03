ANALIZA Cand iarna nu cedeaza - Care au fost cele mai reci zile de martie din istorie - De la -31 de grade, la zapezi record

1 martie 2018 este o zi cu totul speciala din cauza frigului. Minimele au ajuns la -24 de grade in tara si in toate regiunilie au fost locuri unde temperatura a coborat sub -15. In multe orase s-au inregistrat minime istorice pentru martie.In martie mediile multianuale in cateva orase din tara arata astfel: Predeal (-0,9 grade), Miercurea Ciuc (0,0), Brasov (2,4), Iasi (3,1), Bucuresti (5,5), Drobeta Turnu Severin (6,0).Asadar, aceste minime sunt cu totul iesite din comun, dar au fost multi ani in care minimele din martie au fost cu peste 15 grade mai coborate decat normalul perioadei.Pe 9 martie 1952 s-au inregistrat, recordul absolut al lunii. Au fost multi ani cand a treia luna din an a venit cu frig extrem: pe 2 martie 1932 au fost -18,8 grade la Bucuresti Baneasa, pe 7 martie 1940 au fost -20,6 grade la Satu Mare, iar pe 11 martie 1952 au fost -22,7 grade la Iasi.Minima la Targu Mures a fost de -27,3 grade, la Tg Jiu au fost -24,7 grade, iar la Constanta au fost aproape -13 grade in 1929.Lunile martie din 1986 si 1987 au adus si ele temperaturi mici: -12,7 la Constanta, -18,1 la Campina si -29,6 grade la Omu.Ceva mai recent, pe 2 martie 2005 au fost -24,7 grade la Sibiu, iar la Deva au fost -22,3 grade, cu o zi inainte.la Constanta pe 22 martie si la Tg Jiu pe 31 martie. Insa au fost exemple interesante in care s-a depus strat de zapada consistent in martie. La Iasi au fost 54 cm in 1973, la Bucuresti (Baneasa) au fost 73 cm in 1993, iar la Drobeta Turnu Severin au fost 45 cm in 1962. In 1985 au fost 38 cm, la Tg Mures si 36 cm la Baia Mare, in timp ce in 1987 au fost 15 cm la Timisoara. La Sibiu au fost 30 cm de zapada in 1962.Insa variatia dintre maxime si minime este uriasa si maxima absoluta din martie a fost de 33 de grade la Odobesti si in mai toate orasele au fost intre 25 si 31 de grade.Interesant este ca minima absoluta si maxima absoluta din martie au aparut la un interval extrem de mic de timp. Daca pe 9 martie 1952 erau -31,4 la Intorsura Buzaului, pe 30 martie 1952 erau 32,8 grade la Odobesti, un record fantastic de greu de egalat. In aceeasi zi au fost 30,8 grade la Constanta.Luna martie 1952 a fost speciala si fiindca la inceputul ei au venit recorduri de caldura. Spre exemplu, pe 3 martie erau 27,6 grade la Campina si 21,6 grade la Predeal.Pentru acest material am folosit tabele climatice detaliate disponibile online pe platforma TuTiempo si date mai recente pentru maxime si minime zilnice disponibile pe WeatherOnline Pentru datele istorice si pentru extremele legate de ninsoare si strat de zapada am folosit doua carti de specialitateAdministratia Nationala de Meteorologie - Clima Romaniei, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 2008Stancescu I, Ballif S - Meteorologie si drumetie - Editura Sport-Turism, Bucuresti, 1976Pentru minime si maxime lunare am utilizat diverse editii ale Anuarului Statistic al Romaniei, capitolul Geografie, Meteorologie si Mediu inconjurator.