Mii de animale marine esuate pe coasta britanica dupa valul de frig care a cuprins Europa

Foarte multe animale marine au fost gasite moarte pe coastele britanice ale Marii Nordului. Stele de mare, crabi, moluste si homari au fost gasite esuate la mal din cauza scaderii temperaturii marii si a unui val de furtuni, potrivit Le Monde Imaginile surprinse pe pajele din Yorkshire, Kent si Norfolk au difuzate de internauti in prima saptamana din martie .In urma mediatizarii fenomenului, Bex Lynam, un agent de protectie marina din Yorkshire Wildlife Trust, a lansat doua explicatii. Potrivit lui, acest fenomen este cauzat marea agitata si de scaderea temperaturii apei. Frigul a redus activitatea si le-a facut mai vulnerabile la valurile mari.Marea Britanie a fost victima valului de frig de saptamana trecuta si a unei furtuni numite Emma, care a dus animalele pe mal. "Cele mai mari animale, ca delfinii, sunt mult mai mobile si se pot salva inotand", a precizat Bex Lynam.Toate animalele gasite pe coasta sunt moarte, cu exceptia homarilor. Echipele ale Yorkshire Wildlife Trust si pescarii locali au inceput sa stranga "supravietuitorii" cu intentia de a le da drumul in mare cand conditiile meteorologice vor fi mai favorabile.