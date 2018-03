FOTOGALERIE Cum am trecut de la primavara la iarna, in mai putin de 24 de ore

in multe locuri din sudul tarii, din vest, si din Moldova era vreme de primavara, iar temperaturile cele mai ridicate erau la Giurgiu (22,3) si Zimnicea (22,1). Maximele au ajuns in cursul zilei la aproape 17 grade in Moldova si la 14 grade in Ardeal, dar lucrurile urmau sa se schimbe rapid.Temperaturile, sambata la ora 17 (sursa - ANM)In momentul in care la Dunare erau 22 de grade, in nordul tarii, la Radauti, erau -2 grade, simtindu-se efectul maselor de aer din nordul Rusiei.Aerul rece si-a continuat patrunderea in tara in ultimele ore ale zilei de sambata, astfel caerau -5 grade la Radauti si in mai toata Moldova erau temperaturi negative. Insa in sud era inca primavara, la Zimnicea erau 17 grade, si chiar si in Ardeal erau 11 grade (la Fagaras). Si la Resita era foarte cald: 17 grade.Temperaturile, sambata la ora 23.00 (sursa - ANM)Duminica la ora 7.00 totul s-a schimbat: la Zimnicea erau doar 3 grade, iar in Moldova erau intre -10 si -5 grade. Cel mai cald era la Baile Herculane, +10 grade.Temperaturile, duminica la ora 7.00 (sursa - ANM)Duminica la ora 17.00, la exact o zi de cand maximele au ajuns la 22 de grade, temperaturile scazusera catre 0 grade la Giurgiu si Zimnicea, in timp ce minima in tara era la Poiana Stampei, in Moldova (-10). In cea mai mare parte a tarii erau temperaturi negative si cel mai cald era la Moldova Veche si la Blaj (6, respectiv 5 grade).Temperaturile, duminica la ora 7.00 (sursa ANM(Racirea a continuat in noaptea de duminica spre luni, astfel ca luni la ora 6 erau 12 grade la Barnova, langa Iasi, iar in mai multe localitati din Moldova erau sub -10 grade si in Muntenia erau si -6 grade. S-a imputinat numarul de locuri in care temperaturile erau pozitive, totul rezumandu-se la o zona destul de restransa din Vest.Temperaturile, luni la ora 6.00 (sursa - ANM)La ora publicatii acestui articol temperaturile erau cuprinse intre -9 grade la Cotnari si +7 la Paltinis. In foarte multe locuri din tara ninge.Cat de mult au scazut temperaturile in Europa si cum a avansat valul de frig puteti vedea in cele doua harti Meteociel, prima pentru sambata la pranz, iar a doua, pentru luni dimineata. Pe albastru inchis sunt regiunile cu temperaturi mai mici de -4 grade. Sambata la pranz erau si 25 de grade in Serbia, iar zonele cu -4 grade erau in partea de nord a Ucrainei si a Poloniei. Luni dimineata o parte insemnata a Balcanilor avea temperaturi negative.