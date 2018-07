Roxana Bojariu, climatolog: Ne putem aștepta la extreme termice pozitive din ce în ce mai frecvente, în toate anotimpurile. Recordul absolut, de 44,5 grade Celsius, poate cădea în oricare dintre verile următoare

În ultimele două săptămâni cea mai mare cantitate de precipitații căzută în 24 de ore a fost la Rășinari (jud Sibiu) 252 l/mp.

Iunie a fost o lună mai caldă decât media multianuală, dar a fost și cu 70% mai ploioasă.

Există o tendință observată de creștere, la nivelul României, a numărului de zile cu averse de ploaie, în timp ce numărul de zile cu precipitații scade.

Ne putem aștepta la extreme termice pozitive din ce în ce mai frecvente, în toate anotimpurile, inclusiv iarna. Extremele termice negative nu vor dispărea, dar vor deveni din ce în ce mai rare, pe termen mediu și lung.

În tranziția spre o nouă climă, putem avea și manifestări atipice ale vremii, precum ninsori târzii în zona țării noastre.

Recordul absolut, de 44,5 grade C, poate cădea în oricare din verile ce urmează. E dificil de spus dacă peste un an sau peste cinci, dar statistic vorbind, sunt șanse din ce în ce mai mari.

Rep: Cum a fost luna iunie față de normal, la capitolul temperatura, dar mai ales la capitolul cantități de precipitații?

Roxana Bojariu: Sigur că și numărul anual de zile cu maxime peste 30 grade Celsius este în creștere, creșterea fiind mai accentuată în aceleași regiuni menționate și pentru numărul de zile caniculare.











Tot mai multe zile fierbinți







Graficele de mai jos arată numărul de zile cu peste 35 de grade înregistrate la stațiile meteo românești în ultimele cinci veri (2013-2017).

ȘI vara lui 2015 a fost foarte caldă, cu multe locuri în care numărul de zile cu maxime de peste 35 de grade a depăsit 30-35 zile, în timp ce vara lui 2014 a fost extraordinar de diferită, rar fiind înregistrare 35 de grade. La Slobozia au fost 7 zile, la Turnu Măgurele 3 zile, iar la Zimnicea, 4.









: Cantitatea cea mai mare de precipitații din rețeaua națională de observații, înregistrată în ultimele 24 de ore (8-9 Iulie 2018) s-a înregistrat în comuna Marca, județul Sălaj: 210,5 l/mp. Cantități foarte mari de precipitații în 24 de ore s-au înregistrat și la Poiana Ilvei, județul Bistrița Năsăud, la 8 iulie 2018: 156,2 l/mp. La sfârșitul lunii iunie (28 Iunie) s-a înregistrat la Rășinari, județul Sibiu, o cantitate de precipitații în 24 de ore de 252 l/mp.: La prima vedere, surprinzător, având în vedere caracterul său ploios, luna Iunie 2018 a fost, la nivelul României cu un grad Celsius mai caldă ca media lunilor Iunie din intervalul de referință 1981-2010 și cu 1,7 C mai caldă decât media lunilor Iunie din intervalul de referință 1961-1990. La precipitații, la nivelul României, a fost depășită media valorilor lunare de precipitații pentru lunile Iunie din intervalul 1981-2010 cu peste 74%. Depășirea față de intervalul de referință 1961-2010 a fost, în acest caz, cu aproape 70%.: Numărul de zile caniculare (prin definiție cele cu Tmax > 35 grade Celsius) are tendință de creștere la nivelul României. Regiunile unde această tendință este semnificativă sunt cele din zonele de câmpie din Sudul, Vestul extrem și Sud-Estul României. Există variații de la an la an în numărul de zile caniculare (și de nopți tropicale, definite pentru Tmin > 20 grade. C), încălzirea nu este uniformă în spațiu și timp, dar tendința statistică este de creștere.Din înregistrările climatice,. Există o tendință observată de creștere, la nivelul României, a numărului de zile cu averse de ploaie, în timp ce numărul de zile cu precipitații scade.În cazul furtunilor, nu se pot trage concluzii clare din datele de observație. Furtunile sunt un tip de hazard complex, cu caracteristici ce țin de compunerea mai multor variabile climatice precum precipitațiile (cu toate tipurile lor, lichide și solide), viteza vântului, presiunea atmosferică. Unele dintre caracteristicile furtunilor, precum cantitatea de precipitații ce cade într-un interval de timp, prezintă tendință de creștere. Pentru alte caracteristici nu se pot identifica încă tendințe clare, cel puțin pentru furtunile caracteristice zonei noastre, așa-numitele furtuni extratropicale.(la finalul articolului piuteți vedea grafice care arată cât de diferite au fost ultimele cinci veri).: În acest context, trebuie menționat că există, au existat și vor exista fluctuații climatice, neinfluențate de amprenta activității umane asupra sistemului climatic. Aceste fluctuații formează componenta de variabilitate climatică naturală, determinată de complexitatea sistemului climatic. Peste această componentă de variabilitate naturală se suprapune semnalul încălzirii globale și noi resimțim efectul cumulat al celor doua componente ale evoluției climatice.în funcție de factorii locali ce nuanțează răspunsul la semnalul global. In timp, datorită prezenței componentei de variabilitate climatică naturală, încălzirea nu e uniformă, existând fluctuații în jurul tendințelor asociate semnalului schimbării climatice. Trebuie menționat și faptul că schimbarea climatică însemnă nu doar modificări ale mediilor unor variabile climatice precum temperatura aerului, ci și schimbări în statistica extremelor (de exemplu, în cazul temperaturii aerului, creșterea extremelor pozitive în magnitudine, frecvență și persistență).Pe de altă parte, schimbarea climatică, privită sistemic,. Sistemul climatic terestru reține din ce în ce mai multă energie, odată cu creșterea concentrațiilor atmosferice globale ale gazelor cu efect de seră, creștere cauzată de activitățile umane (de ex., arderea combustibililor fosili). Surplusul de energie este transferat între componentele sistemului climatic (atmosferă, ocean, continente etc), unele fenomene meteorologice căpătând astfel manifestări mai severe.În acest context, ne putem aștepta la extreme termice pozitive din ce în ce mai frecvente, în toate anotimpurile, inclusiv iarna. Extremele termice negative nu vor dispărea, dar vor deveni din ce în ce mai rare, pe termen mediu și lung (până la sfârșitul secolului). În tranziția spre o nouă climă, putem avea și manifestări atipice ale vremii, precum ninsori târzii în zona țării noastre, ele fiind de obicei(valuri de căldură) foarte intense în alte regiuni ale Emisferei Nordice, astfel încât, per total, să fie vorba de un transfer de energie, mult mai intens, în sistemul climatic, greu de identificat la nivel local, dar foarte evident la nivel global.: Recordul absolut, de 44,5 grade Celsius, poate cădea în oricare din verile ce urmează. E dificil de spus dacă peste un an sau peste 5, dar statistic vorbind, sunt șanse din ce în ce mai mari, odată cu trecerea timpului, să înregistrăm un nou record absolut al temperaturii maxime a aerului.Vara trecută a fost foarte caldă, iar la Calafat au fost 34 de zile caniculare, în timp ce la Bechet au fost 24, iar la Drobeta Turnu Severin au fost 28 de zile. Și la Brașov au fost trei astfel de zile, la Toplița au fost 4, iar la Miercurea Ciuc, două.Numărul de zile cu maxime de peste 35 de grade între 2013 și 2017 (sursa - ANM)Citește și:

