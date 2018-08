Povestea locului în care au fost aproape 45 de grade și alte momente în care temperaturile s-au apropiat în România de recordul absolut

De multe ori, în august, deasupra țării noastre staționează masele de aer tropical deosebit de cald și de uscat. În ultimii 18 ani au fost mai multe valuri de căldură, de referință fiind cele din 2000, 2007, 2012, 2015 sau 2017 și temperaturile au trecut în zeci de stații meteo de 40 de grade, cu maxime de peste 44 de grade.









Totuși, temperatura maximă absolută lunară + 44,5 grade Celsius - s-a înregistrat în localitatea Ion Sion din jud. Brăila, la 10 august 1951, iar recordul rezistă.

În aceeaşi zi, în alte două localităţi din Bărăgan (Amara şi I.C.Frimu (astăzi Valea Argovei), maximele au fost extrem de apropiate de cea absolută, înregistrându-se 44,0 Celsius.







Peisaj ân zona Râmnicelu (Google Street View)







Interesant este că stația de la Ion Sion, locul evocat în toate manualele de geografie, a funcționat între 1929 și 1960 și de atunci nu mai este activă.

Râul Buzău, la câțiva kilometri de Râmnicelu







Cercetătorii I. Marinică și D C Ciobotu notează într-o lucrare despre valurile de căldură că au existat îndoieli în legătură cu recordul de la Ion Sion și fiindcă la stația care atunci funcționa de 22 de ani seriile de date climatologice erau incomplete. Totuși, recordul a fost acceptat în publicațiile de specialitate ale acelor timpuri și întărit și de cele două valori de 44 de grade înregistrate la Amara și Valea Argovei în aceeași zi.





Zona Râmnicelu (Google Maps)







Tot în aceași zi au fost 41,4 grade la Călărași, 40,5 la Turnu Măgurele, 32 de grade la Cluj și 18,3 la Omu. Noaptea, minima a fost de 11,3 grade la Omu și de 22,6 grade la Călărași (date infoclimat.fr).

1951, anul recordului, a fost marcat de decizii sumbre legate de oameni și de Bărăgan. În urma unui decret, în iunie a început deportarea a 11.000 de familii care locuiau la granița cu Iugoslavia, familii acuzate de ostilitate față de regim și ”titoism”. Români, șvabi sau sârbi au fost deportați în Bărăgan, un loc cu o climă cumplită.





Câteva dintre cele mai mari temperaturi înregistrate în țară de-a lungul timpului



Ion Sion, stația din manuale care nu mai există de 58 de aniTemperaturile maxime în Europa pe 10 august 1951 (infoclimat.fr)Înregistrările de atunci, la stația Ion Sion din Câmpia Bărăganului, la cele cele trei termene când se făceau măsurători climatologice, au consemnat 28 grade Celsius la ora 8, 40 de grade. C la ora 14 și 31,4 grade. C la ora 20. Minima zilei a fost de 18,5 grade. Meteorologul care a înregistrat aceste date a fost E. Foghel, arată datele ANM, transmise către HotNews.ro.Ion Sion a fost o fermă din actuala comună Râmnicelu din județul Brăila, așezare atestată acum peste 150 de ani sub numele de Piscu. Acest sat devine comună în 1921, iar din 1925 se numește Râmnicelu. În 1929, Râmnicelu este unitate administrativă sătească cu consiliu, în cadrul comunei Movila Miresii. În acel an, într-o fermă regală constituită în sat, se instala stația meteo care avea să devină celebră. Numele de Ion Sion este dat fermei în 1948, transformată ulterior în IAS Râmnicelu, devenit astăzi SC Agroindustriala Râmnicelu SA. (date de pe site-ul Primăriei Râmnicelu).Amânunt interesant: nici stația care deține recordul negativ absolut -38,5 grade, stabilit în ianuarie 1942 la Bod, lângă Brașov, nu mai funcționează de peste jumătate de secol.Cel mai aproape de recordul de la Ion Sion a fost temperatura înregistrata 56 de ani mai târziu la Calafat, 44,3 grade.Dar care au fost recordurile naționale înainte de Ion Sion? În lucrarea lor, Marinică și Ciobotu notează că la 7 august 1896 au fost 42,8 grade la Giurgiu, stație la care o temperatură mai mare s-a înregistrat abia 104 ani mai târziu.Apoi, în iulie 1916 au fost 42,9 grade la Alexandria, iar recordul a rezistat 30 de ani, până în 1946 când pe 20 august au fost 43,5 grade la Strehaia în Oltenia, valoare egalată în același an, dar pe 8 septembrie.Vara lui 1946 a fost una dintre cele mai grele pentru români în secolul XX. Războiul abia se terminase cu nici doi ani înainte, lipsurile persistau și comuniștii erau la începutul procesului de suprimare a proprietății private. Seceta a fost dura în România, iar lipsurile s-au resimțit puternic. Au fost dezastruoase efectele mai ales în Basarabia (RSS Moldovenească pe atunci), unde a fost foamete cumplită în 1946 și 1947, numărul de morți fiind cu siguranță de peste 100.000.Mult mai multe valuri de căldură au fost după 2000, remarcându-se ani precum 2000, 2007, 2012, 2015 sau 2017.Per total și temperaturile medii anuale au fost mult mai mari după 2000. La stația de la sediul INMH media anuală a fost de 13,3 grade în 2007 și de 13,0 în 2015. Din ultimii 11 ani, într-unul singur media anuală a fost sub 12 grade, în timp ce în 1985, un an extrem de rece, media a fost de doar 9,8 grade.Și la vârful Omu , cea mai rece stația meteo din țară, se simte încălzirea vremii. La Omu niciodată nu au fost peste 22 de grade și poate ninge în orice lună din an. Însă în 2014 și 2015 au fost primii ani cu medii anuale mai mari de -1 grad, ceea ce înseamnă o schimbare importantă față de anii 70 și 80 când era ceva normal ca media să fie sub -2,5 grade și nu era ieșit din comun un an cu sub -3 grade.Un alt exemplu: Sibiu , unde media anuala a fost de 10,9 grade în 2014 și s-au depășit 10 grade în opt dintre ultimii 11 ani. Până în 1999 rar media anuală trecea de 9 grade, cu un minim de 7,5 grade în extrem de frigurosul 1985.