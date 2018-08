Societatea Ornitologică Română anunță descoperirea unei noi specii de gărgăriță

În Delta Moldovei





Gărgărița stepică a pelinului





Descoperirea a avut loc în luna iulie, într-o acțiune de monitorizare a faunei desfășurată în Delta Moldovei, adică situl ROSPA0042, Eleșteiele Jijiei și Miletinului. Specia a fost găsită și identificată de biologul Alexandru Pintilioaie, cel care lucrează ca entomolog în proiectul european implementat de SOR în zonă - „Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate Acumulările Belcești, Sărăturile Jijia Inferioara Prut, Eleșteiele Jijiei și Miletinului și Balta Teiva Vișina”.„Eram pe teren împreuna cu colegul Vlad Amarghioalei, ornitolog în același proiect și care avea de făcut observații la speciile de răpitoare. Cu noi mai era si Diana Ionescu, o studentă la master de la Facultatea de Biologie, care aduna date pentru lucrarea de disertație, tot pe partea de păsări. Eu mă uitam după specii de nevertebrate în zona respectivă, era foarte cald, vegetația era destul de săracă și păscută de turmele de oi din zonă, așa că nu mă așteptam să găsesc mare lucru. Căutam o zonă bună de dat cu fileul, și mi-a atras atenția o tufă dintr-o specie de pelin (Artemisia sp.) care trăiește în zone stepice și sărăturate, și când mă uit, surpriza: erau doi gândaci din familia Curculionidae, cunoscuți popular sub numele de gărgărițe. Nu sunt buburuze, care aparțin unui cu totul alt grup. Mi s-au părut de atunci interesanți prin aspect și prin prisma faptului că nu mă așteptam să găsesc o insectă așa mare pe planta respectivă. Am mai căutat și am mai găsit un exemplar în zonă”, povestește biologul de la SOR.Alexandru a fotografiat specia, apoi a mers acasă. A observat că nu semăna cu nimic din ceea ce știa el, așa că a cerut ajutor. A postat fotografiile pe un grup de Facebook al iubitorilor de insecte, iar la scurt timp un biolog din Cehia i-a spus despre ce specie este vorba. Au urmat căutări în literatura de specialitate, ca în final să își dea seama că este vorba despre o specie nouă pentru fauna României. Ulterior, a discutat și cu un alt entomolog, Cosmin Manci, care găsise și el câteva specimene, tot în județul Iași. Alexandru Pintilioaie pregătește și o notă faunistică despre noua specie de gărgăriță, dar abia după ce se va încheia sezonul de monitorizări pe teren.În cazul insectelor, denumirile populare sunt foarte rare. Aproape 99% din speciile de nevertebrate din România nu au denumire populară. Altfel spus, au denumiri doar o parte din speciile frumoase, carismatice, (buburuzele, vaca-Domnului, fluturele amiral etc) sau dimpotrivă, cele care sunt considerate dăunători (ploșnițele, lăcustele etc), așa că este greu de ales un nume comun pentru o specie precum Leucomigus candidatus.„Cred că am putea totuși să o numim gărgărița stepică a pelinului. Este o specie de gândac care nu iese cu nimic în evidență pentru un necunoscător. Nici nu prea are cum, dat fiind că lungimea maximă la care poate ajunge este de doar 16 mm. Cu toate astea, este un gigant in comparatie cu alte specii de gărgărițe, care ating doar 2-3 mm lungime”, spune Alexandru Pintilioaie.Specia trăiește în Nordul Africii, Asia și Europa, unde poate fi întâlnită doar în regiunile stepice din partea europeană a Rusiei și Ucraina. În Ucraina este specie protejată, inclusă pe Lista Roșie IUCN. Iar din 2018, specia este parte din fauna României și este de așteptat ca specia să fie prezentă și în alte habitate similare din Moldova, Muntenia si Dobrogea. Specific gărgărițelor este prelungirea părții anterioare a capului sub formă de „cioc”, numit rostru, în vârful căruia se găsesc mandibulele cu care aceștia rod plantele cu care se hrănesc. În România se estimează că există circa 1.250 de specii distincte de gărgărițe. De fapt, insectele sunt cele mai numeroase animale de pe planetă, ele reprezintă ¾ din fauna Terrei.„În fiecare an sunt descoperite specii noi de insecte pentru România, e și normal dacă ne gândim la relieful atat de variat al țării pe de-o parte, si la numărul mic de entomologi de la noi, pe de altă parte. Descoperirea speciei Leucomigus candidatus pe teritoriul României era oarecum de așteptat, având în vedere că specia se găsește și în habitate similare din țara vecină, Ucraina.