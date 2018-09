Roxana Bojariu, climatolog: În condiţiile unui scenariu pesimist, pentru perioada 2021 - 2050 experimentele numerice au arătat că temperaturile pot ajunge la 50 de grade Celsius în sudul țării

Temperaturile maxime in Europa pe 10 august 1951, ziua recordului absolut pentru Romania

"Trebuie totuşi să ştim că anotimpurile vor rămâne patru. Mersul lor, ritmul lor anual va rămâne, dar, evident, ele se vor modifica faţă de ceea ce ştiam că sunt verile, primăverile, toamnele şi iernile de acum mai multe decenii. Adică, există o tendinţă - care se vede deja în statisticile noastre - de declanşare mai timpurie a primăverii, temperaturile cresc mult mai rapid în a doua jumătate a iernii - bineînţeles, cu fluctuaţii. Aici vorbim de statistici. Nu în fiecare an se întâmplă aşa, dar, din ce în ce mai frecvent, primăvara devine mai timpurie, vara se lungeşte în septembrie şi avem, practic, o tendinţă de creştere a temperaturii, până acum în toate anotimpurile, mai puţin toamna, unde zgomotul e mare şi semnalul nu trece de zgomotul natural", a declarat specialistul ANM, marţi, într-o conferinţă de presă dedicată deschiderii celei de-a VI-a ediţii a Bucharest Science Festival (BSF 2018),Ea spune însă că "experimentele numerice arată că în următorii ani şi decenii şi toamna vom avea la nivelul României tendinţe de creştere a temperaturii"."Deja vedem primele semne, valurile de căldură vara sunt mai intense şi mai frecvente şi vă pot asigura că statisticile noastre cu date începând din 1961, atunci când aveam mai multe staţii, dar, de fapt, pentru mai puţine staţii avem date chiar din mijlocul secolului al XIX-lea. Or, aceste informaţii ne arată clar că numărul de zile cu valuri de căldură a crescut, mai ales în zona sudică, sud-estică şi extremul vest. Această modificare se va amplifica, din păcate, pe termen mediu şi lung. Ea există deja şi se va amplifica, cu atât mai mult cu cât semnalul încălzirii globale va fi mai puternic", a spus Roxana Bojariu.Reprezentantul ANM a avertizat că în perioada 2021 - 2050, în sudul ţării ar putea fi înregistrate temperaturi chiar de 50 de grade Celsius."Vă pot spune că m-am uitat pe nişte experimente numerice şi unul dintre acestea, în condiţiile unui scenariu pesimist, pentru perioada 2021 - 2050, deci nu foarte departe, a simulat temperaturi care au ajuns - e adevărat, de puţine ori - chiar la 50 de grade Celsius în sudul ţării. Dar, atenţie, e vorba de o probabilitate mai mică de producere o maximă zilnică, care se regăseşte în datele simulate o dată sau de două ori. Dar, totuşi, faptul că modelul ne arată o astfel de cale trebuie să ne pună pe gânduri", a mai spus climatologul.Vara trecută a fost foarte caldă, iar la Calafat au fost 34 de zile caniculare, în timp ce la Bechet au fost 24, iar la Drobeta Turnu Severin au fost 28 de zile. Și la Brașov au fost trei astfel de zile, la Toplița au fost 4, iar la Miercurea Ciuc, două.ȘI vara lui 2015 a fost foarte caldă, cu multe locuri în care numărul de zile cu maxime de peste 35 de grade a depăsit 30-35 zile, în timp ce vara lui 2014 a fost extraordinar de diferită, rar fiind înregistrare 35 de grade. La Slobozia au fost 7 zile, la Turnu Măgurele 3 zile, iar la Zimnicea, 4.De multe ori, în august, deasupra țării noastre staționează masele de aer tropical deosebit de cald și de uscat. În ultimii 18 ani au fost mai multe valuri de căldură, de referință fiind cele din 2000, 2007, 2012, 2015 sau 2017 și temperaturile au trecut în zeci de stații meteo de 40 de grade, cu maxime de peste 44 de grade.Totuși, temperatura maximă absolută lunară + 44,5 grade Celsius - s-a înregistrat în localitatea Ion Sion din jud. Brăila, la 10 august 1951, iar recordul rezistă.Cel mai aproape de recordul de la Ion Sion a fost temperatura înregistrata 56 de ani mai târziu la Calafat, 44,3 grade.