VIDEO Brazilia: Pe o suprafață cât a României termitele au construit 200 de milioane de movile. Unele au 4.000 de ani și se văd și din spațiu

Datarea a arătat că vârsta movilelor este între 690 și 3.820 de ani și distanța dintre ele este în medie de 20 de metri. Au fost construite de o specie de termite numită Syntermes dirus, cu exemplare ce depășesc 1 cm lungime.









Insectele nu trăiesc în interiorul acestor movile, ci practic ele sunt formate din materialul adus la suprafață de termite în timp ce sapă tunelele în care locuiesc.

”Noi, oamenii, nu am construit nicăieri un oraș atât de întins”, spune Stephen J. Martin.







Cercetarea a fost realizată de o echipă condusă de Stephen J. Martin (University of Salford, UK) și de Roy R. Funch (Universitatea Feira de Santana, Brazilia).Triburile locale se hrănesc cu aceste insecte care trăiesc sub pământ. Termitele sunt oarbe, sunt foarte bune la săpat și se hrănesc cu frunze uscate într-o perioadă scurtă din an când pomii din zona aridă înfrunzesc și apoi se usucă.Cercetarea aeriană a dus la concluzia că ar putea fi în jurul a 200 de milioane de movile conice.Surse; New York Times