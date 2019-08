Nasa a descoperit un Super-Pământ la distanță de 31 de ani lumină

Mai multe exoplanete, adică planete care orbitează în jurul altor stele decât soarele, au fost descoperite în jurul unei stelei de mici dimensiuni, denumită GJ 357, din constelația Hydra. Steaua este cu 40% mai rece decât soarele din sistemul nostru, iar, ca dimensiune, este doar o treime din soare. O analiză a trei planete din această constelație a fost publicată în această săptămână în jurnalul Astronomy & Astrophysics.





Prima dintre aceste planete, GJ 357 b, este cu 80% mai masivă decât Pământul, ceea ce o face să fie un fel de Super-Pământ, este de 11 ori mai aproape de steaua din constelația din care face parte comparativ cu distanța dintre Mercur și Soare, iar cercetătorii estimează că are o temperatură medie de 490 grade Fahrenheit (254 grade Celsius). Aceste date nu sunt însă relevante pentru efectele climatice ale atmosferei de pe planetă, în cazul în care există una. Se rotește în jurul ”soarelui„ constelației (mișcarea de revoluție) o dată la 3,9 zile.





"Noi descriem planeta GJ 357 b ca fiind un Pământ foarte fierbinte. Deși nu poate găzdui viața, este de notat că este a treia cea mai apropiată exoplanetă pe care o știm și una dintre cele mai bune din punctul de vedere al structurii geologice pe care o putem analiza cu scopul de a stabili dacă are atmosferă sau nu”, a declarat Enric Pallé, de la institutul de Astrofizică.







Cea mai interesantă este GJ 357 d, un super-Pământ care are o masă de 6,1 mai mare decât Pământul și orbitează în jurul stelei la o distanță care ar permite o temperatură care să facă posibilă viața, respectiv să permită existența apei. Cercetătorii nu știu încă dacă are o suprafața stâncoas, dar știu că mișcarea de revoluție este de 55.7 zile și are o temperatură negativă de 64 de grade Fahrenheit, însă în atmosferă s-ar putea resimți mult mai cald.