Gaură în stratul de ozon de trei ori mai mare decât Groenlanda, deschisă deasupra Polului Nord

Gaura in stratul de ozon deasupra Polului Nord

În cazul zonei arctice, temperaturile variază mai mult şi de obicei nu se înregistrează aceste condiţii care duc la formarea găurilor în stratul de ozon. Însă în acest an, vânturi foarte puternice au menţinut pungi de aer rece într-un „vortex polar”, deasupra Arcticii. Acest lucru a dus la înregistrarea unor temperaturi mai scăzute şi la formarea unor pături de nori de mare altitudine mai extinse decât de obicei. Astfel, a apărut gaura din stratul de ozon de deasupra Polului Nord, conform oamenilor de ştiinţă.





Această gaură din stratul de ozon are dimensiunea foarte mare, cam de trei ori aria Groenlandei, conform unui comunicat al Agenţiei Spaţiale Europene, şi poate prezenta un pericol pentru persoanele care trăiesc la latitudini nordice şi care pot fi expuse la niveluri ridicate de radiaţii ultraviolete. Din fericire, această gaură din stratul de ozon pare că urmează să se închidă peste câteva săptămâni, conform ESA.Astfel de găuri în stratul de ozon (un strat de gaz din atmosfera terestră care absoarbe o mare parte din radiaţia ultravioletă emisă de Soare) se formează în fiecare an deasupra Antarcticii din cauza schimbărilor sezoniere în nivelul de acoperire al plafonului de nori. De cealaltă parte, găurile de ozon deasupra Arcticii sunt mai rare. Ultima oară când s-a deschis o astfel de gaură în stratul de ozon de deasupra Arcticii a fost în 2011 şi a fost semnificativ mai mică decât cea observată acum.„Din punctul meu de vedere, aceasta este pentru prima oară când putem vorbi de o adevărată gaură în stratul de ozon de deasupra Arcticii”, a comentat pentru revista Nature Martin Dameris, specialist în atmosferă de la Centrul Aerospaţial German.Gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii se deschide în fiecare an din cauza unei combinaţii a unor factori precum temperaturile scăzute şi poluare. Atunci când temperaturile scad brusc, la începutul iernii australe, un plafon de nori de înaltă altitudine se formează deasupra Polului Sud. Poluanţii chimici industriali, precum clorina sau bromina, declanşează reacţii chimice în interiorul acestor nori care distrug moleculele de ozon din jur.