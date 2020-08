”Crocodilul terorii” era lung cât un autobuz, putea ataca și dinozauri și avea dinți de lungimea unei banane

Studiul publicat în Journal of Vertebrate Paleontology spune că acest crocodil uriaș a trăit în cretacicul târziu, undeva acum 75 - 82 milioane de ani și, având dinți de dimensiunea unei banane, cap foarte mare și fălci puternice putea să atace dinozaurii care se apropiau de apă.Uriașii crocodili puteau ajunge la 10-11 metri lungime și puteau cântări până la 3.500 de kg, fiind mult peste un aligator mare din prezent (care ajunge la 4 m lungime și 350 kg greutate.”Deinosuchus a fost un uriaș care probabil a terorizat dinozaurii care veneau să se adape. Până acum ne era necunoscut animalul în întregime. Aceste noi specimene pe care le-am examinat au scos la iveală un prădător bizar și monstruos”, spune Adam Cossette, paleontolog la New York Institute of Technology.Fiind un animal mare, ataca tot ce era în jur, dovadă că s-au găsit urme de mușcătură în carapacele de țestoase și în oasele de dinozauri.S-a descoperit și că au existat cel puțin trei specii de Deinosuchus în SUA și Mexic: două specii viețuiau în părțile vestice, din Montana către nordul Mexicului de azi și o alta în zona Atlanticului, din New Jersey până în Mississippi.Studiul a mai arătat că Deinosuchus avea un bot lung și lat, dar umflat în jurul nasului, într-un fel nemaivăzut la alți crocodilieni. Animalul mai avea și două găuri mari la vârful botului, în fața nasului, dar nu se știe la ce foloseau.