O mulţime de păsări ar fi salvate daca palele eolienelor ar fi vopsite în negru - studiu

Studiul a fost realizat pe o insulă norvegiană numită Smola unde cercetătorii au numărat câte păsări au murit lovindu-se de 8 turbine între 2006 și 2016. 7 ani jumătate a fost monitorizat numărul de păsări care au murit după ce s-au lovit de opt turbine care au avut toate palele albe, iar trei ani jumătate au fost cuantificate păsările care au murit lovindu-se de patru turbine care au avut toate palele albe și patru care au avut o pală vopsită în negru.Concluzia experților de la Norwegian Institute for Nature Research a fost că foarte multe păsări ar fi salvate dacă numai o pală ar fi neagră, iar studiul a arătat că la grupul de turbine modificat, numărul de păsări care s-au lovit a fost cu 72% mai mic decât la turbinele convenționale. Dintre păsări, în special vulturii se lovesc de aceste turbine, explicația fiind că zburătoarele nu le disting.Păsările au o vedere periferică extrem de bună, dar cea frontală lasă de dorit. Tocmai de aceea, unele păsări pur și simplu nu văd palele albe care se învârt în viteză și intră în ele.O estimare din 2014 a London School of Economics estima că anual mor în UK 100.000 de păsări care se lovesd de turbinele de vânt.Surse: The Times, daily Mail