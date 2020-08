S-a calculat cât de rece era pe Pământ la apogeul ultimei ere glaciare

Calculele s-au făcut pornind de la fosilele de plancton din ocean și de la modele climatice computerizate și arată cât de rece era pe atunci pe Terra. Deși o medie cu 7 grade mai mică nu pare, la prima vedere, prea mult, fauna și flora erau cu totul diferite pe atunci și existau în zone astăzi calde, multe plante și animale care astăzi și-ar găsi locul doar în zonele cu climă extrem de rece.Concluzia a fost că temperatura medie pe Terra era de 7,8 grade acum 20 de milenii, față de 15 grade în prezent, însă în regiunea Arctică temperaturile medii din Era Glaciară erau cu 14 grade mai mici decât cele de azi.Acest lucru este important ”Modelele climatice prezic că la altitudinile înalte clima se încălzește mai rapid decât la cele joase și, dacă privim prognozele vedem că se încălzește puternic regiunea arctică, ceea ce numim ”amplificare polară”. La fel, în timpul perioadei LGM am avut același trend, dar în sens invers. Latitudinile înalte sunt pur și simplu mai sensibile la schimbările climatice și așa va fi și-n viitor”, spune Jessica Tierney, paleoclimatolog la University of Arizona.Tierney explică faptul că aceste date climatice sunt singurele lucruri care ne pot ajuta să înțelegem ce s-a întâmplat pe Terra în perioade lungi de răcire și apoi de încălzire a climei, iar aceste date ne pot ajuta să estimăm ce se poate întâmpla cu clima și cu planeta, pe viitor.Ultima eră glaciară a început acum 115.000 de ani și s-a terminat acum 11.000 de ani, dar a conținut atât perioade foarte reci, în care ghețarii au avansat, dar și perioade mai puțin reci care au dus la retragerea lor. În acești 100.000 de ani fauna a fost dominată în nord de animale care s-au adaptat la frig, cum ar fi mamuții, mastodonții sau rincoerii lânoși. Se consideră că aceste mamifere au dispărut din cauza încălzirii climei, dar mai ales din cauză că au fost vânate de oamenii care ajungeau în noi teritorii.Concentrația de dioxid de carbon în atmosferă era în timpul erei glaciare de aproximativ 180 ppm (părți per milion), iar înainte ca Revoluța Industrială să înceapă ajunsese la 280 ppm. În prezent este la un nivel record de 415 ppm.Jessica Tierney explică faptul că la fiecare dublare a concentrației de CO2 în atmsoferă, temperatura medie pe Terra crește cu 3,4 grade.Cercetarea a fost publicată în revista NatureSurse: phys.org, Reuters