Noiembrie și extremele vremii în România - De la +30 de grade, la peste 30 cm strat de zăpadă

Pe 4 noiembrie 2019 au fost 26 de grade la Turnu Măgurele și Zimnicea, iar pe 4 noiembrie 2018 au fost 27 de grade la Târgu Mureș, Baia Mare și Odorheiu Secuiesc. Pe 10 noiembrie 2010 au fost 27 de grade la Călărași, iar pe 29 noiembrie 2012 au fost 22 de grade în același oraș care deține și recordul absolut pentru noiembrie.Datele ANM (Administraţia Naţională de Meteorologie arată că temperatura medie multianuală a lunii noiembrie nu depăşeşte 8 grade Celsius decât în zona litoralului. În zona montană joasă şi în depresiunile intramontane sunt caracteristice temperaturi medii cuprinse între -2 şi 2 grade Celsius, iar în zona montană înaltă (peste 1500 metri) aceste valori coboară sub -2 grade şi uneori sub -4 grade Celsius.Temperatura maximă absolută a lunii noiembrie în România este 30,5 grade Celsius şi a fost înregistrată la Călăraşi, în data de 1 noiembrie 1926. La Bucureşti, maxima absolută are valoarea de 29,4 grade Celsius, înregistrată la staţia meteorologică Bucureşti-Filaret, tot în data de 1 noiembrie 1926 ca şi maxima absolută pe ţară.La Cluj maxima a fost de 26 de grade, la Constanța, de 27 de grade, iar la Iași, de 29 de grade. Chiar și pe vârful Omu au fost 13,6 grade în 1945, valoare uluitoare dacă ținem cont de minima de la Omu.Astfel, la Vf.Omu, în data de 30 noiembrie 1957, au fost -30,8 grade, iar în zonele locuite, minima a fost de -28,3 grade la Joseni, în noiembrie 1993. La Bucureşti, minima absolută este de -19,4 grade Celsius, înregistrată în 26 noiembrie 1993, la staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa. La Cluj, minima a fost -22 de grade, la Iași au fost -21 de grade, iar la Satu Mare și Tg Mureș au fost -20.În ultimii ani a nins puțin în noiembrie în zonele de câmpie și podiș, dar au existat în trecut excepții, un exemplu fiind noiembrie 1995 când a nins mult, astfel că stratul de zăpadă a ajuns la 52 cm la Sibiu, 48 cm la Câmpina, 38 cm la Brașov și 90 cm la Predeal.În ceea ce priveşte regimul precipitaţiilor din noiembrie, acesta înregistrează o uşoară creştere faţă de luna precedentă.Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii din noiembrie, la staţiile meteorologice din România, este de 357,9 mm, înregistrată la Dr. Tr. Severin, în anul 1937.Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii căzută în 24 de ore, înregistrată la staţiile meteorologice din România, este 146,8 mm, la Dr. Tr. Severin, în data de 6 noiembrie 1937.