Science News: Muntele Everest a crescut cu 86 cm, dar tot nu este cel mai înalt de pe Pământ

Măsurarea înălțimii peste nivelul mării a fost întotdeauna dificilă, deoarece nivelul oeanului variază considerabil în funcție de maree, magnetism și alți factori. Creșterea nivelului mărilor mai adaugă unul.





Dar aceasta este doar una din metodele de măsurare a înălțimii unui munte. Motivul pentru care Everestul câștigă premiul este acela că baza sa stă sus, pe o elevație de înălțime considerabilă.





Înălțimea unui munte se schimbă. Mișcarea plăcilor tectonice îl poate ridica treptat, în timp ce cutremurele îl pot coborî. Forțele opuse pot asigura un grad de stabilitate în timp, după cum spune Dang Yamin, membru al echipei chineze care a studiat în acest an înălțimea Everestului. „Natura tinde să atingă un echilibru”, a afirmat el pentru agenția oficială Xinhua News. Ca exemplu, Dang a citat un cutremur masiv din 1934 care a șters în câteva momente 150 de ani de creștere constantă în înălțime.Există mai multe moduri de măsurare a unui munte. Anul trecut, o echipă nepaleză a instalat pe vârful Everestului un marker pentru a-i stabili poziția exactă prin sateliți GPS. O echipă chineză a făcut același lucru în primăvară, dar a utilizat constelația de sateliți de navigație Beidou a Chinei, precum și alte echipamente.În același timp, nepalezii au făcut măsurători cu versiuni moderne echipate cu laseri ale teodoliților care au măsurat în 1856 înălțimea muntelui prin metode trigonometrice.China și Nepalul au prezentat în comun noua înălțime oficială de 8.848,86 m peste nivelul mării. Cele două țări avuseseră timp de ani controverse pe acest subiect.Noua înălțime este cu 0,86 m peste cea mai mare (a Nepalului) din cele două valori susținute de țări. Acordul anunțat săptămâna trecută a fost văzut ca un semn al întăririi legăturilor politice, economice și culturale dintre ele.Măsurând din centrul Pământului, vulcanul Chimborazo din Ecuador este cel mai înalt din lume, ridicându-se cu 2.072 m deasupra Everestului. Din cauză că raza ecuatorială a Pământului este mai mare, munții de-a lungul Ecuatorului sunt mai departe de centru.Măsurând de la bază până la vârf, vulcanul Mauna Kea din Hawaii este cel mai înalt munte. Dar cea mai mare parte a lui este sub apă. ( The Associated Press