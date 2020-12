O specie de greier folosește frunzele pe post de ”megafon” pentru a atrage femelele

Greierii, insecte cu corpul scurt și gros și cu antene lungi și ochi mari, sunt cunoscuți pentru sunetele lor ascuțite și pătrunzătoare.La acești greieri studiile au arătat că femeiele sunt atrase de masculii care scot sunete mai puternice și de cei care sunt mai mari. În aceste condiții, masculii mai mici și cu ”glas” mai subțire au șanse mult mai mici de împerechere și au găsit această soluție: de a folosi frunzele unor plante pentru a-și amplifica vocea. Greierii produc sunetele specifice prin frecarea elitrelor (aripile tari impregnate cu chitină). Chitina este o substanță asemănătoare celulozei, din care sunt făcute unele tegumente ale insectelor).Masculii molfăie și găuresc frunzele unei plante din specia umbelifere își pun apoi corpul prin mica gaură, iar frunza îi ajută să-și amplifice sunetul, crescându-le mult șansele de a atrage femele prin ”serenadele” mai spectaculoase. Cercetătorii au observat că practica este mult mai des întâlnită la greierii cu ”glas” mai subțire și la cei de mici dimensiuni, o concluzie fiind că cei mari și ”vocali” nu au nevoie să facă acest ”artificiu” tehnic.„Noi, oamenii, ne lăudăm cu difuzoarele, dar ei au evoluat și au dezvoltat o structură atât de simplă”, spune bioolgul Rittik Deb, co-autor al unei lucrări publicată în revista Proceedings of the Royal Society B.Sursa: New York Times