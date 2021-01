Alertă meteo în emisfera nordică: Perturbarea vortexului polar amenință cu geruri zdravene Europa și SUA

Valurile de frig care se vor răspândi peste America de nord, Europa și Asia în a doua jumătate a lui ianuarie vor fi ca acelea din 2014, cunoscute ca vortexul polar, care au adus temperaturi de -27°C la Chicago.Este normal ca, în timpul iernii, aerul înghețat să coboare dinspre Arctica. Dar frigul a fost menținut în jurul Polului Nord în anotimpul 2019-20. Acum, după o pauză de aproape doi ani, iarna amenință să reintre în drepturi.„Lucrurile evoluează spre o perioadă interesantă de frig și zăpadă” a spus Todd Crawford, meteorolog-șef la Weather Co., o companie deținută de IBM.Totuși, previziunile nu anunță un frig la fel de brutal ca în 2014, care a fost un exemplu extrem de aer arctic evoluând înspre sud. Dar negreșit va arăta ca o iarnă adevărată.Frigul a și coborât peste Europa de vest și China, urcând prețul benzinei din Spania și al gazului natural lichefiat din Asia la noi recorduri. La Paris a fost cu 3,5 grade mai rece decât normalul perioadei, iar la Madrid cu aproape 7 grade, în timp ce la Beijing temperaturile au scăzut la un record de -27°C.Vortexul de acum șapte ani a ținut cumpărătorii în case, avioanele la sol și i-a împiedicat pe expeditori să onoreze comenzi. În acest an, pandemia afectase deja puternic călătoriile și comerțul în interiorul magazinelor. Dar furtunile de zăpadă vor fi un coșmar pentru serviciile de livrări.Vortexul polar lărgit din 2014 (Foto: Wikipedia)Tehnic, vortexul polar se referă la un inel de vânturi care încercuiesc Arctica și țin aerul rece încercuit departe în nord. Dar vârful de temperatură, cunoscut drept încălzire bruscă a stratosferei la altitudini de peste 20 km, face ca inelul să se perturbe, permițând aerului înghețat să se îndrepte spre sud. Comercianții de benzină obișnuiesc să-l numească „porcul polar”.Aceasta poate însemna geruri oriunde în emisfera nordică, deși în acest an este probabil să afecteze mai ales SUA, conform lui Ryan Truchelut, președinte la Weather Tiger LCC. Va fi o schimbare semnificativă, deoarece iarna a fost mai degrabă blândă până acum. La New York, înregistrările au arătat temperaturi cu 5,1 grade peste normal, iar la Chicago cu 7,2 grade.Dar nu există o garanție că va fi chiar așa. În timp ce încălzirea bruscă a stratosferei anunță de obicei valuri de vreme geroasă, uneori fenomenele din atmosferă nu o și aduc. „De multe ori în trecut, prognoza de vreme geroasă a fost o alarmă falsă”, afirmă Jim Roullier, meteorolog-șef la Energy Weather Group LLC. ( Bloomberg Green