Februarie și extremele climatice - De la foarte rarele zile cu +25 de grade, până la geruri demne de Scandinavia

In februarie pe munte

Temperatura maximă absolută a lunii februarie în România este 26,0 ºC, consemnată la Medgidia, în 27 februarie 1995 şi la Pătârlagele, în 16 februarie 2016. La Bucureşti, maxima absolută este de 25,7 ºC, înregistrată la staţia meteorologică Bucureşti-Filaret, în data de 16 februarie 2016. În aceeași zi au fost +25 de grade la Buzău, în 1995 au fost +24,5 grade la Constanța și în 2019 au fost +15 la Semenic. La Iași au fost +22.5 grade în februarie 1990.Ani în care s-au înregistrat temperaturi maxime mari (peste 19,0 ºC), neobişnuite pentru luna februarie, au fost: 1990, 1994, 1995, 2016. Februarie 2020 se află pe locul 6 în topul celor mai calde luni februarie, din perioada 1961- 2020.Temperatura minimă absolută a lunii februarie, în România, este -38,0 ºC şi a fost înregistrată în data de 10 februarie 1929, la staţia meteorologică Vf. Omu. Tot în acelaşi an, în perioada 9-11 februarie, s-au înregistrat minime absolute la 24 de staţii meteorologice, dintre care amintim: -35,0 ºC la Joseni (cu denumirea de Gheorghieni, în anul 1929) şi -33,8 ºC la Predeal. La Bucureşti, minima absolută este de -30,2 ºC, înregistrată în 6 februarie 1954, la staţia meteorologică Bucureşti-Afumaţi.La Iași (Copou) au fost -36,3 grade în 1937, la Cluj (Academie) au fost -32,5 grade în 1929, iar la Tg Mureș au fost -32 de grade în același an. La Constanța și Buzău minimele absolute au fost de -25 de grade.Valori ale temperaturii minime a aerului foarte scăzute s-au înregistrat, cu precădere, în anii: 1929, 1954, 1985, 2012. Anul 1954 s-a remarcat nu numai prin temperaturi minime foarte scăzute ci şi prin căderi masive de zăpadă şi viscole ce au afectat mai ales jumătatea de sud a ţării.Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii din februarie, înregistrată la staţiile meteorologice din România, este de 371,5 mm, la Vf. Omu, în anul 1944, ceea ce înseamnă de peste șase ori mai mult față de media multianuală.La Bucureşti, maxima absolută lunară de precipitaţii este de 147,1 mm şi a fost înregistrată la Bucureşti-Filaret, în anul 1895.Cele mai multe maxime absolute ale cantității lunare de precipitații au fost consemnate în anii: 1953, 1954, 1999.Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii căzută în 24 de ore, înregistrată la staţiile meteorologice din România, este 116,4 mm, la Sf. Gheorghe Deltă, în 3 februarie 1954.Ani în care au fost înregistrate maxime absolute ale cantităţii de precipitaţii căzute in 24 de ore, la mai multe stații meteorologice, au fost: 1984, 2015.Februarie 2020 este pe locul 10 în topul celor mai ploioase luni februarie din perioada 1961 - 2020, la egalitate cu anul 1962.