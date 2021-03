Martie și extreme vremii - De la +33 de grade, la - 33 de grade

Temperaturile medii in martie

Temperatura maximă absolută a lunii martie în România este 32,8ºC, consemnată la Odobeşti, în 30 martie 1952. Dealtfel, sfârşitul lunii martie 1952 a fost foarte cald, în aceeaşi zi de 30 martie, înregistrându-se maxime absolute pe ţară de peste 25,0ºC (31,2ºC la Medgidia; 30,6ºC la Sibiu; 30,5ºC la Griviţa; 30,4ºC la Constanţa; 30,1ºC la Cernavodă; 29,9ºC la Focşani şi Boiţa).La Satu Mare maxima a fost de 26 de grade, la Tg Mureș, de 27 de grade, la Timișoara au fost 28,2, iar la Vf Omu, 12,2 grade.La Bucureşti, maxima absolută este de 29,0ºC, înregistrată la staţia meteorologică Băneasa, în data de 30 martie 1947. Au existat şi ani în care s-au înregistrat temperaturi maxime, la fel de neobişnuite pentru luna martie, majoritatea peste 22 - 24ºC, ca de exemplu: 2019, 2001, 1994, 1991, 1990, 1977, 1975.Temperatura minimă absolută a lunii martie în România este -33,0ºC şi a fost înregistrată în 11 martie 2005, la staţia meteorologică Obârşia Lotrului. Tot în anul 2005, mai ales în zilele de 1 şi 2 martie, s-au înregistrat temperaturi minime absolute ale lunii martie, majoritatea sub -18ºC, la 24 staţii meteorologice (-31,7ºC la Bâlea Lac, -27,6ºC la Stâna de Vale, -26,6ºC la Sf. Gheorghe Munte).Temperaturi extreme foarte scăzute s-au mai înregistrat şi în alţi ani, cum ar fi: 1987, 1985 sau 1952. Anul 1987 s-a remarcat prin numărul mare de staţii meteorologice, 95, la care au fost înregistrate temperaturi minime absolute ale respectivelor staţii, cu precădere în perioada 3-5 martie, valorile fiind sub -15ºC (-30,0ºC la Poiana Stampei, -29,6ºC la Vf. Omu).La Bucureşti, minima absolută a lunii martie este -21,7ºC, înregistrată în data de 1 martie 2018, la staţia meteorologică Băneasa.Este de remarcat că începutul lunii martie 2018, mai ales ziua de 1 martie 2018, a fost deosebit de geroasă, în această zi înregistrându-se temperaturi minime absolute pentru martie, la 10 staţii meteorologice, majoritatea situate în jumătatea de sud a ţării.La Tg Mureș minima lunii a fost de -27,3 grade, la Cluj au fost - 22 grade, la Buzău au fost -17 grade, iar la Constanța, -12,8 grade.Au fost și ani în care stratul de zăpadă a fost consistent: spre exemplu, în martie 1973 au fost 54 cm la Iași și 36 cm la Brașov, iar la București Băneasa au fost 73 cm în 1993.Pe 1 martie 2021 stratul de zăpadă avea 211 cm la Bâlea Lac, 121 cm la Vf Călimani, 120 cm la Vf Țarcu și 119 cm la Vf Omu.Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii din martie înregistrată la staţiile meteorologice din România, este de 375,1 mm, la Stâna de Vale, în anul 1988. Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii, căzută în 24 de ore, la staţiile meteorologice din România, este 96,9 mm, înregistrată la Predeal, în 23 martie 2007.Din datele înregistrate în perioada 1961–2020 la stațiile meteorologice din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie, se constată că temperatura medie multianuală a lunii martie are valori pozitive pe cea mai mare parte din suprafaţa ţării, fiind mai ridicate în Câmpia Română, Dobrogea şi Câmpia de Vest (între 4 şi 6ºC) şi mai reduse în Moldova precum şi în interiorul arcului carpatic (între 2 şi 4ºC). Pe suprafeţe reduse din vestul Banatului şi din sudul şi vestul Olteniei se înregistrează valorile termice cele mai ridicate din ţară, peste 6ºC.De la poalele munţilor unde valorile se menţin în jur de 0 ºC, temperatura scade constant ajungând să aibă valori cuprinse între –8 şi -6ºC, în masivele înalte din Carpaţii Meridionali şi Orientali.