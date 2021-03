Un proiect militar secret din timpul Războiului Rece a dus la descoperirea unor plante fosilizate de un milion de ani în gheața Groenlandei

Project Iceworm a fost un proiect ”top secret” al US Army în anii 60, ideea fiind de construi o bază care să găzduiască focoase nucleare nucleare care să fie, astfel, nu departe de teritoriul fostei URSS.Ca parte a acestui proiect a fost construită și o bază arctică de cercetări, Camp Century, pentru a da impresia că este vorba de un proiect de știință. Au fost colectate și carote de gheață din nord-vestul insulei, iar aceste mostre au fost redescoperite în 2017 la Copenhaga și analizate cu cele mai noi mijloace în 2019.Construcția Camp Century a început în 1959 și au fost extrase carote de 3,4 metri lungime de la o adâncime de 1.4 km sub suprafață. Mostrele au fost stocate mai întâi la State University of New York în Buffalo și apoi la Niels Bohr Institute din Copenhaga.Marea surpriză a cercetătorilor a fost că au descoperit frunze, rămurele și urme de mușchi care, după analize aprofundate, au fost datate ca fiind de acum un milion de ani.Descoperirea este importantă fiindcă se crede că actuala calotă glaciară a Groenlandei are aproape 3 milioane de ani, dar aceste mici fragmente descoperite datează de aproximativ un milion de ani, astfel că este foarte posibil ca insula să fi fost în acea perioadă fără gheață sau cu un strat mult mai subțire decât în prezent.Plante precum cele descoperite ar fi putut exista într-o pădure boreală și puteau crește doar dacă majoritatea gheții ar fi dispărut. Pădurea boreală este taigaua, o pădure sălbatică și greu de străbătut, formată în special din conifere.Plantele provin din perioada geologică denumită pleistocen când au existat mai multe ere glaciare, iar concentrația de gaze cu efect de seră în atmosferă era mult mai mică decât în prezent.Groenlanda este o insulă cu o suprafață de peste 2 milioane kmp, ceea ce înseamnă de nouă ori mai mult ca România. Cea mai scăzută temperatură înregistrată a fost de -69,6 grade la stația meteo Klinck. În mod excepțional în câteva așezări maximele au atins +25 de gradeDescoperirile au fost publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences sub titlulDescoperirile indică faptul că acest uriaș ”rezervor” de gheață din nordul Europei se poate prăbuși din cauza unor creșteri relativ reduse de temperatură pe perioade lungi de timp. Ecosistemul este în prezent și mai vulnerabil, dat fiind că planeta se încălzește într-un ritm super rapid din cauza activităților umane.Surse: Washington Post, LiveScience