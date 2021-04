Aprilie și extremele vremii - De la ger, la super-caniculă

Temperaturle medii multinanuale in aprilie variaza intre -2 si +12 grade

Luna aprilie este o lună reprezentativă de primăvară, mai stabilă decât luna precedentă, martie. Fenomenele specifice iernii sunt rar resimţite, iar fenomenele extreme de vară au o frecvenţă foarte redusă. Sub influenţa dominantă a circulaţiei aerului dinspre vest şi sud-vest şi ca o consecinţă a schimbărilor în distribuţia centrilor barici de pe continentul european, temperatura medie lunară a aerului înregistrează un salt evident faţă de lunile anterioare.Temperatura maximă absolută a lunii aprilie în România este 35,5ºC, înregistrată la Bechet, în 10 aprilie 1985. La Buzău au fost 32 de grade în aprilie 1899, la Craiova și Iași maxima a fost de 31,8 grade, iar la Târgu Mureș au fost 32,5 grade, în timp ce la Timișoara au fost 32,2 grade. La munte au fost 12,8 grade la Vf Omu și 19,7 grade la stația meteo Vlădeasa 1800. De remarcat că multe dintre maximele absolute s-au înregistrat după anul 2000 (în special în 2012 și 2013).Temperatura maximă absolută a lunii aprilie, la Bucureşti, este de 34,4ºC, înregistrată la staţia meteorologică Bucureşti-Filaret, în 26 aprilie 1934, arată analiza ANM.Ani în care s-au înregistrat temperaturi maxime absolute mari în luna aprilie, peste 25ºC, au fost: 2013, 2012, 2007, 1998, 1989, 1985, 1950, 1934.Temperatura minimă absolută a lunii aprilie în România este -26,0ºC şi a fost înregistrată în zilele de 1, 3, 4, 8 şi 15 aprilie 1940, la staţia meteorologică Vf. Omu. La 7 aprilie 1978 au fost -14,4 grade la Miercurea Ciuc. La Cluj minima absolută a fost de -8,4 grade, la Iași de -9,4 grade, la Constanța au fost -5 grade, iar la Satu Mare, -8,2 grade.Au fost și luni aprilie în care a nins și la altitudini scăzute.Temperaturi minime foarte scăzute, în luna aprilie, s-au mai înregistrat în anii: 2003, 1997, 1963, 1957,1954, 1940, 1929.Anul 2003 s-a remarcat prin numărul mare de staţii meteorologice, 52, la care au fost înregistrate temperaturi minime absolute ale respectivelor staţii, cu precădere în perioada 7 – 9 aprilie, valorile fiind sub -18,0ºC în zona montană (-18,4ºC la Vf. Ţarcu, -16,4ºC la Bâlea-Lac, -16,2ºC la Vlădeasa 1800) şi sub -12,0ºC în zonele mai joase (-11,1ºC la Sibiu, -11,0ºC la Roşia Montană, -9,6ºC la Sânnicolau Mare).La Bucureşti, minima absolută a lunii aprilie este -9,5ºC, înregistrată în data de 6 aprilie 1929, la staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa.Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii din aprilie, înregistrată la staţiile meteorologice din România, este de 280,0 mm, la Vf. Omu, în anul 1932.La Bucureşti, cantitatea lunară maximă absolută de precipitaţii din aprilie este de 160,4 mm, înregistrată la stația Băneasa, în anul 1997.Iată şi câtiva ani în care s-au înregistrat precipitaţii abundente în luna aprilie, multe dintre valori fiind maxime absolute ale staţiilor: 2014, 2005, 1997, 1984, 1977.Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii căzută în 24 de ore, la staţiile meteorologice din România, este 110,4 mm, înregistrată la Păltiniş, în 24 aprilie 1933.