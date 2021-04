VIDEO Franța: Viticultorii au aprins focuri pentru a mai încerca să salveze producția de struguri din toamnă, după ce temperaturile au atins și - 6 grade

Minimele au ajuns la -7 grade în mai multe locuri din Franța, atât în noaptea de marți, cât și miercuri. În aceste condiți,i vița de vie este în mare pericol și cel mai rău scenariu arată că 75% din recoltă ar putea fi pierdută din cauza frigului extrem.

"Nuits de frayeur" numesc francezii aceste ”nopți de groază” în care mai multe sate se mobilinează pentru a aprinde focuri în vie începând cu orele 2 sau 3.00.

French vineyards illuminated by candles meant to ward off unseasonal April frost. Beautiful. https://t.co/FynLmStwoC